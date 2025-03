Ex-jogador do Bahia sofre infarto e morre após classificação à final do estadual

A classificação inédita do Porto Vitória para a final do Campeonato Capixaba terminou em tragédia, na noite de domingo (23). O auxiliar-técnico Nilmar Filho, que atuou no Bahia na década de 1990, sofreu um infarto e morreu pouco depois do jogo contra o Vitória.

No vestiário do estádio Salvador Costa, quando comissão técnica e jogadores comemoravam o feito, Nilmar Filho passou a sentir dores no peito e formigamento no braço esquerdo, sintomas que indicam um ataque cardíaco. O auxiliar foi imediatamente encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá e recebeu tentativas de reanimação, mas faleceu às 19h30.

Pouco antes do infarto, o auxiliar-técnico comemorou um feito histórico. O Porto Vitória venceu o Vitória por 2 a 0, reverteu a desvantagem de 1 a 0 na ida e chegou à final do estadual pela primeira vez na sua história de 10 anos. O adversário das finais será o Rio Branco nos próximos sábados, em 29 de março e 5 de abril.

Nilmar Filho chegou ao Porto Vitória durante o estadual desta temporada e ficou no clube por apenas 36 dias. Ao lado do técnico Rodrigo Chagas, ele somou três vitórias, um empate e duas derrotas em seis jogos.

Nilmar Filho começou como jogador no Bahia

Natural de Salvador, Nilmar Filho foi criado e revelado pelo Bahia. Ele jogou como lateral-esquerdo no Tricolor de Aço entre 1993 e 1995. Depois, ele se transferiu para a Caldense e teve um carreira curta dentro do gramado.

Após pendurar as chuteiras, Nilmar Filho se manteve no futebol como analista de desempenho e auxiliar-técnico. Além do Porto Vitória, o profissional trabalhou no Vitória e na Jacuipense, ambos da Bahia, com o treinador Rodrigo Chagas.

Confira a nota oficial do Porto Vitória

"É com profundo pesar que o Porto Vitória comunica o falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho, 52 anos, ocorrido hoje (23) logo após a vitória da equipe diante do Vitória F.C no jogo de volta da semifinal do Capixabão. Nilmar sofreu um infarto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O auxiliar somou 36 dias no clube e teve participação significativa em 6 jogos, 3 vitórias e 1 empate.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Nilmar. Sua presença e trabalho árduo deixarão uma marca indelével em nossa equipe e na história do clube.

Que Nilmar descanse em paz, e que sua memória siga inspirando todos nós".