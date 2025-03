Jogador da Chapecoense se desculpa por agressão a torcedores do Avaí e relata ameaças

O jogador Jorge Jiménez, da Chapecoense, se pronunciou nas redes sociais após a agressão a dois torcedores do Avaí, no vice do Campeonato Catarinense, no domingo (23), na Ressacada. O volante pediu desculpas pelo ato e comentou que recebeu ameaças, assim como familiares.

- Perdi o controle e caí na provocação de pessoas que invadiram o campo, onde eles não deveriam estar, estavam fazendo gestos obscenos para minha família, para minha torcida. Mas nada disso justifica a violência. Peço que parem com as ameaças de morte e de extorsão contra mim, minha família e meu filho. Eu sou responsável por meus atos - afirmou Jorge Jiménez.

O jogador da Chapecoense foi expulso durante a partida, marcada por indignação dos atletas da Chape com a arbitragem pela marcação de um pênalti, que foi revisado pelo VAR por 14 minutos. A penalidade foi convertida por Eduardo Brock e deu o título para o Avaí, que tinha a melhor campanha. Os jogos foram 2 a 2 na ida e 1 a 1 na volta.

Ao fim do jogo, torcedores do Leão invadiram o campo para comemorar o título. De volta ao gramado, Jorge Jiménez agrediu um torcedor avaiano no meio do gramado com um chute e depois acertou uma voadora pelas costas em outro que provocava os torcedores da Chapecoense.

Presidente da Chapecoense se revolta após jogo contra o Avaí

Alex Passos, presidente da Chapecoense, criticou a atuação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann e questionou sua imparcialidade devido a um histórico anterior com o clube. O dirigente avaliou a possibilidade de a Chape mudar de federação como resposta aos acontecimentos.

- A partir desta segunda, vamos ver se podemos mudar de Federação. Ou vamos para a Paranaense, ou para a Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba ou Porto Alegre do que vir para Florianópolis. E se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, eu ganho 10 vezes mais - disse o dirigente à "CBN Florianópolis".

Nota oficial da Chapecoense

"Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público a fim de afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido sobre suas ações e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro.

A Chapecoense lamenta que a partida tenha sido marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa, eivada de vícios, que condicionou o resultado prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Esta situação causou revolta em todos os profissionais diretamente prejudicados, até mesmo pelas repetições do erros do primeiro jogo com clara influência do VAR de forma absurda no resultado final. Situação essa que havia sido alertada diretamente ao presidente da Federação e o mesmo absolutamente nada fez.

Por fim, o clube também expressa a sua indignação pelo fato de que, mais uma vez, tenham ocorrido invasões deliberadas dos torcedores da equipe adversária, causando confusão e colocando em risco a integridade de atletas, comissão, staff e de todos os demais torcedores."