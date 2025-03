Ex-jogador de time paulista morre em acidente de moto no Maranhão

O jogador Raimundo Vagner da Silva, conhecido por “Vagninho”, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 24 anos, em um acidente de moto em Conceição do Lago Açu, na Baixada Maranhense. Ele defendeu o XV de Jaú no Paulistão Série A3 no começo da temporada.

O atacante dirigia uma motocicleta em uma estrada, se chocou com um animal na pista e não sobreviveu ao impacto do acidente. O passageiro está hospitalizado em estado grave.

Em 2025, Vagninho disputou três jogos pelo XV de Jaú na A3, mas já não fazia mais parte do clube. A equipe do interior paulista foi eliminada da competição.

Criado e revelado pelo Floresta-CE, Vagninho passou por Ferroviário-CE, Primavera, Patrocinense e Rio Branco de Americana. Ano passado, ele conquistou o título do Paulistão A4 e fez quatro gols em 12 partidas pelo Rio Branco.

O jogador Vagninho, que morreu em acidente, foi criado e revelado pelo Floresta (Foto: Divulgação/Floresta)

Segunda morte de atleta do XV de Jaú

Vagninho foi o segundo caso de morte de um jogador do XV de Jaú em 2025. O meia Gabriel Popó, 26 anos, foi outro que faleceu após um mal súbito, em 16 de fevereiro.

Popó estava no alojamento do clube e foi encontrado desacordado no quarto por um companheiro de equipe. Ele chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Jaú, mas não sobreviveu. O Instituto Médico Legal (IML) informou que ele morreu por infarto agudo do miocárdio.

Veja a nota oficial do XV de Jaú após acidente do jogador

"Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento do atleta Raimundo Vagner da Silva, o Wagninho, vítima de um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira, em Conceição do Lago-Açu, no Maranhão. Vagninho vestiu a camisa do XV de Jaú nesta temporada e deixou sua marca neste grupo tão especial, que acaba de perder outro integrante de forma irreparável. Neste momento de dor, nos solidarizamos profundamente com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que sua alegria e sua memória sigam vivas entre nós. Descanse em paz e obrigado por tudo, Vagninho".

Nota oficial da Americana

"Com profundo pesar, o Rio Branco Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-jogador Wagninho, campeão com o Tigre na Série A4 do Campeonato Paulista.

Vagninho fez história com a camisa alvinegra, contribuindo de forma marcante para a conquista que levou o clube de volta à Série A3. Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Descanse em paz, guerreiro. Você está eternizado na história do Rio Branco Esporte Clube, para sempre será lembrado! 🙏🏼🏆⚽".

Nota oficial do Floresta-CE

"O Floresta Esporte Clube recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento de Raimundo Vagner da Silva, ex-atleta formado em nossas categorias de base.

Vagner foi vítima de um acidente de trânsito no Maranhão, deixando uma lacuna imensa entre familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Chegando ao Floresta em 2017, ele permaneceu no clube até 2021, sendo parte de uma geração vitoriosa que marcou a história do Verdão da Vila.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto a todos".