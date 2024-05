Ex-Flamengo, Mateusão marca quatro vezes pelo Al-Shabab sub-21 e leva a bola do jogo para casa

Mateusão cravou quatro gols na última partida (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Seja no profissional, seja na base, o atacante Mateusão, ex-Flamengo, segue construindo sua história nos Emirados Árabes. Nesta quinta-feira (30), o brasileiro marcou quatro vezes na vitória do Al-Shabab sobre o Hatta, pela liga sub-21 e, como prêmio, levou a bola do jogo para casa. Mateusão vem atuando na base após se recuperar de lesão no tornozelo e agora soma 12 gols em oito partidas. A tendência é de que ele volte à equipe profissional para a última partida da temporada, no próximo domingo (02).

Nos Emirados desde o ano passado, Mateusão já marcou seis gols em vinte partidas pela equipe profissional. Ele anotou no currículo os títulos da Superliga e da Taça Super Shield. O atacante falou sobre o momento que vive após lesão.

- Muito feliz por estar voltando após uma lesão que me afastou dos jogos. Estou jogando agora na equipe sub21 e estou cada vez mais pronto para voltar à equipe principal. Não é todo dia que um jogador marca quatro gols num jogo só. Na verdade, foram seis, mas em dois o impedimento foi marcado. Muito gratificante poder ter uma atuação como essa e levar a bola do jogo para casa - afirmou.