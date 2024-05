Endrick, do Palmeiras, é o único do futebol brasileiro em lista de mais valiosos do mundo; veja top 10

Endrick está a caminho do Real Madrid (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Endrick, atacante do Palmeiras é o único atleta do futebol brasileiro na lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. O estudo foi realizado pelo CIES Football Observatory.

Segundo o instituto, Endrick está avaliado em 91,6 milhões de euros (R$ 515 milhões na cotação atual). O estudo também conta com outros jogadores brasileiro, mas que já estão no futebol europeu. Inclusive dois deles estão no top 10.

⚽ CONFIRA O TOP 10 DOS JOGADORES MAIS VALIOSOS DO MUNDO:

1 - Jude Bellingham (Real Madrid)

2 - Erling Haaland (Manchester City)

3 - Vini Jr (Real Madrid)

4 - Rodrygo (Real Madrid)

5 - Phil Foden (Manchester City)

6 - Bukayo Saka (Arsenal)

7 - Julián Álvarez (Manchester City)

8 - Lamine Yamal (Barcelona)

9 - Ödegaard (Arsenal)

10 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

44 - Endrick (Palmeiras)