Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 16:08 • São Paulo (SP)

Aos 37 anos, Edinson Cavani anunciou que está se aposentando da Seleção do Uruguai. Desde que o técnico Marcelo Bielsa assumiu o comando da Celeste, o atacante do Boca Juniors e ex-PSG deixou de ser convocado passou a ser ausência nas listas para representar seu país.

- Minha querida Celeste: só quero agradecer por cada ensinamento que me fizeram viver neste processo. Não quero me prolongar. Hoje são poucas palavras, mas de sentimentos profundos. Obrigado a cada uma das pessoas que fizeram parte deste caminho durante tantos anos. Decidi dar um passo ao lado, mas vou segui-los sempre com o coração quente, como quando tinha de subir ao campo com esta linda camisa - publicou Cavani em suas redes sociais.

Com 136 jogos, Cavani é o terceiro jogador com mais partidas pela seleção de Uruguai, apenas atrás de Luis Suárez (138) e Diego Godín (161). Ele anotou 58 gols pela Celeste.

Cavani discute com Barco em jogo do Boca Juniors Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP