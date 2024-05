Douglas, ex-Fluminense e Corinthians, é destaque em sua primeira temporada pelo Nantes

Douglas foi um dos destaques do Nantes nesta temporada (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Após grande desempenho com a camisa do PAOK, da Grécia, o volante Douglas foi contratado pelo Nantes em agosto de 2023. E em sua primeira temporada na França, ele foi o grande destaque da sua equipe e um dos principais da Ligue 1 na sua posição.

Com 27 jogos pelo Nantes, Douglas chegou e logo foi se consolidando na equipe titular. Ele terminou a temporada como o jogador que mais desarmou no seu time e figurou entre os quatro principais desse quesito na Ligue 1.

Cria do Fluminense e com passagens por Bahia e Corinthians, Douglas está na europa desde 2019. Ele falou sobre o término de mais uma temporada, a sua primeira na França. Além disso, o brasileiro também comentou sobre o título do PAOK, que conquistou o Campeonato Grego.

- Estou muito feliz pelo desempenho que tive aqui nesta temporada. Meu primeiro ano na França, precisei me adaptar rapidamente e graças a Deus consegui desempenhar um bom papel. Acho que o trabalho no dia a dia fez com que conseguisse alcançar bons números no campeonato. Quando o Nantes demonstrou interesse no meu trabalho, fiquei muito feliz e sabia que precisaria corresponder. Não fizemos uma temporada da forma que queríamos, mas tenho certeza que a próxima será diferente. E queria aproveitar para dar os parabéns ao PAOK pela conquista da Liga. Fiquei alguns anos no clube e tenho um carinho imenso por todos lá. Merecem esse título e muito mais - afirmou.