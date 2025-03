Ceará prepara mosaico 3D para a final do Campeonato Cearense

Neste sábado (22), Ceará e Fortaleza se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 16h30 (de Brasília), para decidir o título do Campeonato Cearense 2025. O Vozão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e pode conquistar o bicampeonato consecutivo. Para a partida, o clube deve preparar um mosaico 3D, além de brindes para os torcedores.

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Ceará, preparou ativações para a partida, sendo a principal delas um mosaico 3D personalizado, que será exibido durante a entrada dos jogadores em campo. A torcida do Ceará que estiver presente no estádio, também receberá cerca de 30 mil brindes personalizados do clube, incluindo balões, bonés, buckets e copos. Além disso, camisas do time serão disparadas para o público durante o aquecimento da equipe.

Fortaleza e Ceará disputando a partida de ida no final do Campeonato Carioca (Foto: Mateus Lotif)

Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte, parceira do Ceará, destacou a importância de criar uma experiência ainda mais especial para os torcedores, afirmando que a possível conquista do título, com os esforços feitos pelo clube e o grupo, são essenciais para a conexão.

- Nosso objetivo vai além de estampar a marca na camisa dos times parceiros. Para a grande final do estadual, queremos intensificar a energia nas arquibancadas e tornar essa experiência ainda mais especial para a torcida. Em um momento tão decisivo, com o clube em busca do bicampeonato cearense, buscamos estreitar ainda mais nossa conexão com essa apaixonada torcida e celebrar junto com eles essa jornada emocionante - afirmou.

Final do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE), pelo jogo de volta do Campeonato Cearense. O duelo terá transmissão ao vivo TV Verdes Mares (afiliada à TV Globo), TV Brasil (TV aberta), GOAT e FCFTV (ambas no YouTube). ➡️Clique para assistir na Globoplay

Com os títulos conquistados por Ceará, em 2024, e Fortaleza, em 2023, ambos os clubes estão empatados como os maiores campeões estaduais, com 46 títulos para cada um. Desde o ano 2000, a final cearense foi disputada entre os rivais em 15 ocasiões, sendo que o Ceará venceu seis delas, incluindo a edição do ano passado, quando conquistou o título após uma decisão nos pênaltis.