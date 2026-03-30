Erick Pulgar se tornou um dos pilares do Flamengo nas últimas temporadas, sendo peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2025. Com o volante em alta, uma alteração no contrato do jogador preocupou torcedores. Para renovar o vínculo com o chileno no ano passado, o clube carioca diminuiu a multa rescisória do atleta. Internamente, o tema preocupa? O Lance! detalha para você.

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Em 2025, Flamengo e Erick Pulgar chegaram a um acordo pela renovação de contrato do chileno, que ia até o fim daquele ano. No novo vínculo, válido até o fim de 2027, o clube assinou que o valor da multa cai para 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões na cotação atual) a partir do meio de 2026.

Pulgar, que teve a multa reduiza, durante partida do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Essa não foi a primeira vez que o Flamengo adotou esse tipo de decisão contratual. O mesmo aconteceu com Gerson, também no ano passado, quando a multa rescisória do então jogador rubro-negro caiu para 25 milhões de euros (R$ 160 milhões). Esse fator, inclusive, foi determinante para que o Zenit, da Rússia, concretizasse a contratação do volante, ponto que hoje preocupa os torcedores.

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Motivos que resultaram na redução da multa de Pulgar no Flamengo

Alguns fatores impulsionaram o Flamengo a tomar essa decisão. Um deles foi explicado por José Boto, diretor de futebol do clube, justamente sobre a questão da multa. O executivo foi enfático ao afirmar que se trata de uma escolha estratégica.

— O que nós não queremos com alguns jogadores é que, em cada janela que venha, se tente abrir uma negociação. É óbvio que, se você coloca uma multa de 200 milhões de euros, está a dizer: "Vamos abrir uma negociação". Quando chegamos a um acordo com a outra parte, de que há um valor considerado justo para uma multa rescisória, isso não abre espaço para negociações... Há uma multa, que foi de comum acordo. Então, não há conversa. Outro benefício da multa também é que hoje em dia ninguém paga jogador à vista. E aquilo é dinheiro à vista — disse Boto, em entrevista ao "Ge", no fim de 2025.

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Além disso, a visão de mercado atual para Pulgar também pesou na decisão. Aos 32 anos, o assédio do futebol internacional já não é tão intenso. Por isso, até o momento, o clube não recebeu propostas pelo atleta.

O fato de a seleção chilena não disputar a Copa do Mundo deste ano também reduz a projeção internacional do jogador, algo que poderia valorizá-lo ainda mais em caso de participação no torneio.

Pulgar pode receber valorização no clube

Atualmente, Pulgar tem salário inferior ao de outros meio-campistas do elenco, principalmente aos que chegaram ao clube na última temporada. Diante da importância do chileno, a diretoria entende que deve valorizá-lo. A informação é do ge e foi confirmada pela reportagem do Lance!.

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Números do Flamengo com Erick Pulgar

Jogos: 97 Vitórias: 62 (22%) Empates: 15 (24%) Derrotas: 22 (35%) Aproveitamento: 62% (156 pontos) Gols Pró: 274 Gols Contra: 113

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