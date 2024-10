Grêmio terá reforços para o Gre-Nal após o fim da Data FIFA

Soteldo pode ser novidade no time do Grêmio (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 13:47 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio ganhará importantes reforços para o Gre-Nal. Após o fim da Data FIFA, Villasanti, do Paraguai, e Soteldo, da Venezuela, se reapresentam no CT Presidente Luiz Carvalho. Os dois são esperados no treino de quinta-feira (17).

Como o Grêmio treinou no período da manhã, Villasanti e Soteldo foram ausências, visto que desembarcam em Porto Alegre pela tarde. Apesar disso, a presença da dupla é garantida no penúltimo treino antes do clássico.

Mathias Villasanti é titular incontestável no time de Renato Gaúcho e presença garantida no Gre-Nal. Soteldo, por outro lado, não tem a escalação garantida. Nos últimos jogos, Aravena ganhou espaço e apresentou grandes atuações. A escolha, todavia, também depende do lateral-esquerdo que Renato escolherá.

O Grêmio ainda tem duas sessões de treinamento antes do Gre-Nal, quando Renato definirá o time que entrará em campo. O Tricolor enfrenta o Internacional no sábado (19), a partir das 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.