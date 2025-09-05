menu hamburguer
Estatísticas do Lance!: Veja as chances de título dos times no Brasileirão

Veja a probabilidade dos times neste momento da competição nacional

Taça Brasileirão 2024
Taça do Brasileirão (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 05/09/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

À medida em que o Brasileirão vai se aproximando do fim, começa a ficar mais evidente quem briga pela taça da competição ao final da temporada, em dezembro, e quem tem mais chances de terminar a edição deste ano no G-4. Atualmente, o campeonato vai para sua 22ª rodada, mas alguns times têm jogos a menos em razão do Mundial de Clubes. Apesar disso, a parte de cima da tabela vem se mantendo com os mesmos clubes na ponta, neste momento com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras brigando rodada a rodada.

Segundo o gráfico de estatísticas do Lance!, o líder Rubro-Negro, que tem 47 pontos e uma vantagem de três pontos na ponta da tabela e ainda tem um jogo a menos, tem 48,99% de chances de assegurar a taça ao fim do Brasileirão, mas é claro que os números podem melhorar ou piorar rodada a rodada.

O time comandado por Abel Ferreira atualmente ocupa a terceira posição, com 43 pontos, mas tem duas partidas a menos que a maioria das equipes. As chances do Palmeiras ser campeão, neste momento, são de 25,61%.

Na sequência, aparece a Raposa, com 16,79% de chances. O time mineiro é o vice-líder do Nacional, com 44 pontos, mas não tem jogos atrasados para disputar, portanto, tem partidas a mais que Flamengo e Palmeiras.

De acordo com as estatísticas do Lance!, esses são os três que brigam forte pelo título brasileiro. Outros times como Bahia (3,16%), Mirassol (2,71%) e Botafogo (2,33%) são os que mais aparecem com chances, na sequência, ainda que elas sejam pequenas. Os demais, têm menos de 1% de probabilidade de ser campeão.

Chance de terminar o Brasileirão no G-4

  1. Flamengo - 94,98%
  2. Palmeiras - 87,52%
  3. Cruzeiro - 81,22%
  4. Bahia - 40,49%
  5. Botafogo - 36,22%
  6. Mirassol - 37,31%
  7. São Paulo - 7,32%
  8. Fluminense - 6,55%
  9. RB Bragantino - 2,55%
  10. Atlético-MG - 1,77%
  11. Internacional - 1,57%

Os demais times têm menos de 1% de chance de terminar o Nacional, que retorna após a Data-Fifa no próximo dia 13, entre os quatro primeiros colocados.

Jogadores do Botafogo comemoram com a taça de campeão brasileiro no Nilton Santos. (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Jogadores do Botafogo, atual campeão brasileiro, comemoram com a taça no Nilton Santos. (foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

