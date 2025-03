Com os principais campeonatos estaduais chegando ao fim, o Lance! faz um balanço para mostrar como estão as decisões por todo o país. A decisão já começou no Mineiro, no Gaúcho e no Alagoano. O Carioca começa a decidir nesta quarta-feira. E no fim de semana que vem, alguns campeões já serão conhecidos.

Veja os estaduais que já estão nas finais

⚽ CAMPEONATO PAULISTA

Vai ter clássico na decisão do Paulistão: o Corinthians se classificou ao derrotar o Santos por 2 a 1 e vai disputar o título contra Palmeiras ou São Paulo, que se enfrentam na noite desta segunda-feira (10). Por ter feito a melhor campanha somando todas as partidas, o Timão garante decidir o segundo jogo da decisão em casa. Após ida e volta, se houver empate em pontos e saldo, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO CARIOCA

Flamengo e Fluminense mais uma vez decidem o campeonato estadual do Rio. O time rubro-negro venceu de novo o Vasco (2 a 1), de virada, e o Tricolor ficou sem gols com o Volta Redonda. As finais serão nesta quarta-feira (12) e no fim de semana, em data a ser definina pela Federação. Nas finais, ao contrário das semis, em caso de igualdade ao fim dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO MINEIRO

O Atlético Mineiro colocou pelo menos uma mão na taça e no hexacampeonato estadual ao golear o América por 4 a 0, neste sábado (8), no jogo de ida no Mineirão. Pode até ser derrotado por três gols de diferença no jogo de volta, no Independência, dia 15, que será campeão.

⚽ CAMPEONATO GAÚCHO

O Internacional fez uma boa partida de ida vencendo o Grêmio por 2 a 0 dentro da arena do Tricolor, no último sábado (8). O jogo de volta será no domingo (16), no Beira-Rio, e para ser campeão e evitar um octacampeonato inédito do rival, o Colorado pode até perder por um gol. O Grêmio tem que vencer por três gols de vantagem oou por dois e levar para os pênaltis.

continua após a publicidade

⚽ CAMPEONATO BAIANO

Vai ter Ba-Vi na final. No sábado, o Vitória voltou a vencer o Atlético de Alagoinhas, desta vez por 3 a 0, garantindo vaga na decisão. E neste domingo, o Bahia goleou a Jacuipense por 5 a 0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, depois de perder a ida na Fonte Nova por 2 a 1. O Leão vai lutar pelo bicampeonato.

⚽ CAMPEONATO CEARENSE

Vai ter Ceará x Fortaleza na decisão. O Ceará goleou o Maracanã por 4 a 0, neste domingo, no Presidente Vargas, e vai brigar pelo bicampeonato estadual. E no sábado, o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 1 a 0, no mesmo estádio. As finais serão disputadas em duas partidas, nos próximos dois sábados, 15 e 22 de março, e havendo empate em pontos e saldo, a decisão vai para os pênaltis.

⚽ CAMPEONATO CATARINENSE

As finais estão definidas: Chapecoense x Avaí. No sábado, em jogo único, o Avaí levou a melhor nos pênaltis sobre o Santa Catarina, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Rio do Sul. E a Chape derrotou o Joinville por 2 a 1, na cidade de Xanxerê. As duas finais serão nos próximos sábados. Havendo empate em pontos e saldo em todo o mata-mata, a decisão será nos pênaltis.

Jogadores do Chapecoense comemoram vitoria sobre o Joinville (oto: Liamara Polli/AGIF)

⚽ CAMPEONATO ALAGOANO

ASA e CRB empataram por 2 a 2, sábado, depois de a equipe de Arapiraca abrir 2 a 0. Ambos voltam a duelar no Rei Pelé no dia 15. Quem vencer será campeão, e novo empate leva a decisão para os pênaltis. I CRB busca o tetracampeonato.

Estaduais nas semifinais

⚽ CAMPEONATO PERNAMBUCANO

A briga pelas vagas nas finais começou neste fim de semana. O Sport largou na frente do Santa Cruz e venceu por 2 a 0, sábado, na Ilha do Retiro. E no domingo, na Arena de Pernambuco, o Retrô, de Camaragibe, bateu o Maguary, da cidade de Bonito, por 2 a 1. Havendo empate em pontos e saldo ao fim dos dois jogos, nas semis e nas finais, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO PARANAENSE

Os semifinalistas estão definidos. De um lado, o Londrina, que eliminou o Cianorte com duas vitórias por 2 a 0, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, que voltou a empatar por 1 a 1 com o São Joseense, mas venceu nos pênaltis por 6 a 5. Do outro lado, o Athletico Paranaense bateu o Azuriz por 3 a 0, na Ligga Arena, e vai enfrentar o Maringá, que segurou um empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couro Pereira - havia vencido em casa por 2 a 0.

⚽ CAMPEONATO GOIANO

Os jogos de ida das semifinais foram neste fm de semana. Sábado, no Antônio Accioly, Atlético Goianiense e Anápolis empataram por 2 a 2. E neste domingo, na Serrinha, o Vila Nova derrotou o Goiás por 1 a 0. Havendo empate em pontos e saldo nas semis e nas finais, a decisão será nos pênaltis.

Todinho, do Vila Nova, na vitória sobre o Goias, na Serrinha. (foto: Heber Gomes/AGIF)

⚽ CAMPEONATO PARAIBANO

As semifinais começaram neste fim de semana: o Serra Branca empatou com o Sousa em 1 a 1, neste domingo, e o Botafogo derrotou o Treze por 2 a 1, sábado. Os dois jogos foram no Amigão, em Campina Grande. Os jogos de volta serão no fim de semana que vem.

⚽ CAMPEONATO POTIGUAR

Entrou nas semifinais neste fim de semana, Laguna e ABC ficaram sem gols o Frasqueirão, e o Santa Cruz derrotou o América de Natal por 2 a 1, no Nazarenão. Os jogos de volta serão no fim de semana que vem.

⚽ CAMPEONATO PIAUIENSE

As semifinais começaram neste domingo (9). O Fluminense derrotou o Altos por 1 a 0, no Albertão, e o Parnahyba passou pelo Piauí por 2 a 1, no Pedro Alelaf. Os jogos de volta serão no fim de semana que vem, ambos no Albertão.

⚽ CAMPEONATO SERGIPANO

As semifinais começaram. O Confiança derrotou o Falcon por 2 a 1, no Batistão, sábado. E o América de Propriá ficou no empate com o Itabaiana, em casa.

⚽ CAMPEONATO BRASILIENSE

Os semifinalistas foram definidos neste fim de semana: Brasiliense x Gama e Capital x Ceilândia.

⚽ CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

O primeiro duelo das semifinais foi realizado neste domingo, com o Cuiabá vencendo o Operário de Várzea Grande por 1 a 0, no Dito Souza. E nesta segunda (10), o Primavera recebe o Nova Mutum.

⚽ CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE

Os semifinalistas foram definidos neste fim de semana: Ivinhema x Águia Negra e Pantanal x Operário.

⚽ CAMPEONATO CAPIXABA

Três semifinalistas já são conhecidos. Em um lado, a Desportiva enfrenta o Rio Branco. Do outro lado, o Vitória espera o vencedor do duelo entre Real Noroeste e Porto Vitória, que decidem nesta segunda (10).

Estaduais ainda nas primeiras fases

⚽ CAMPEONATO PARAENSE

Entra nas quartas de final, que terá jogos únicos, em datas a confirmar: Remo x Santa Rosa; Castanhal x Tuna Luso; Paysandu x Capitão Poço; e Bragantino x Tuna Luso.

⚽ CAMPEONATO MARANHENSE

Está na primeira fase, que é disputada em turno e returno, com os quatro primeiros avançando às semifinais. Imperatriz é líder (19 pontos), seguida por Sampaio Corrêa (14), Pinheiro (13) e Iape (11). Mas Maranhão, Moto Club e Tuntum estão na briga. O Viana, sem marcar nenhum ponto, está praticamente rebaixado.

⚽ CAMPEONATO AMAZONENSE

O Amazonas derrotou o Manaus nos pênaltis (6 a 5) após empate por 2 a 2 e venceu o primeiro turno, garantindo vaga na decisão No segundo turno, os times jogam dentro dos grupos. Em casa um dos dois turnos, os dois primeiros de cada chave fazem semifinais e finais. Os campeões dos turnos decidem o título, e se um clube ganhar os dois, será campeão.

⚽ CAMPEONATO ACREANO

Está na primeira fase, e os quatro primeiros vão às semifinais. O líder Vasco já garantiu vaga; Adesg, Galvez, Independência, Rio Branco e Humaitá tentam as outras três.

⚽ CAMPEONATO TOCANTINENSE

A primeira fase está acabando, e os quatro primeiros fazem as semifinais. O Capital garantiu vaga neste fim de semana; Tocantinópolis, Araguaína, União e Gurupi seguem brigando pelas outras três vagas.

⚽ CAMPEONATO RONDONIENSE

Está na metade da primeira fase, que tem jogos de ida e volta, e quatro avançam às semifinais. Disputam Porto Velho, Guaporé, Rolim de Moura, Barcelona, Genus, Ji-Paraná e Vilhena.

⚽ CAMPEONATO RORAIMENSE

Está no começo, com oito equipes disputando quatro vagas nas semifinais: Grêmio Sampaio, Monte Roraima, São Raimundo, Baré, Náutico, Rio Negro, Atlético Roraima e Progresso.

⚽ CAMPEONATO AMAPAENSE

Começou neste fim de semana, com oito times disputando quatro vagas nas semifinais: Independente, Trem, Oratório, Santos, Ypiranga, Portuguesa, Santana e Cristal.