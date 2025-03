Hugo Souza admite briga no vestiário do Corinthians, mas nega agressões

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo (9), e se classificou para a decisão do Campeonato Paulista. Apesar da vitória, os jogadores falaram sobre a derrota do Timão por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira (5), no Equador, pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

Hugo Souza, goleiro do Timão, passou pela zona mista da Neo Química Arena e aproveitou para esclarecer os fatos que ocorreram no vestiário em Guayaquil. O jogador admitiu que os jogadores discutiram e lamentou os rumores sobre uma crise no Corinthians.

— Cobrança sempre tem, eu tenho a oportunidade falar aqui hoje, no último jogo não tive, assim, é uma mentira o que saiu, e isso é que nos deixa chateado, que de dentro do nosso convívio sai uma mentira dessa, uma notícia maldosa, no Corinthians tudo se cria uma crise muito grande. Galera, com todo respeito, a gente discute sempre, a gente briga sempre, isso não faz a gente deixar de estar junto, a gente deixar estar unido porque a gente briga pelo melhor, a gente briga quando algo não está bem, a gente quer melhorar, quer o bem do próximo. — disse o goleiro na zona mista da Neo Química Arena.

Goleiro em ação pelo Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Não teve agressões

Hugo Souza admitiu que houve uma discussão no vestiário, mas negou que os jogadores tenham chegado as vias de fato. O goleiro classificou a briga como "fervorosa", mas fez questão de esclarecer que não houve agressão.

— Vamos lá, é mentira que o Fabinho tomou tapa, é mentira que teve cadeirada, é mentira que teve porrada entre os jogadores, é mentira. Teve uma briga, uma discussão mais fervorosa que é normal, mostra a vontade que temos em ganhar — esclareceu Hugo Souza.

Segundo o atleta, é benéfico que os jogadores se cobrem durante as partidas e que as discussões fazem parte do dia a dia de um vestiário.

— Eu brigo com a minha mãe que me criou, com a minha irmã que convivi a minha vida inteira, eu não vou brigar com meus companheiros de clube? A minha mãe sabe o que é melhor para mim, às vezes eu sei o que é bom para a minha irmã mais nova, então eu também posso saber o que é melhor para o meu companheiro de time, se ele não concordar vamos acabar discutindo, normal, faz parte, assim como se eu estiver errado eu tenho que abaixar a cabeça, se não tiver isso no futebol não tem vestiário — finalizou o jogador.