O estádio Serra Dourada virou inspiração para o troféu do Campeonato Goiano de 2025. Com 50 de existência, inaugurada em 9 de março de 1975, a praça esportiva ganhou uma taça com seu formato. Como homenagem, a Federação Goiana de Futebol (FGF) confeccionou o troféu com design inspirado na arquitetura do Serra Dourada. O lançamento foi realizado nesta semana.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Estadual está na reta final, com as semifinais definidas: Anápolis x Atlético-GO e Vila Nova x Goiás. Na ida, empate em 2 a 2 no Antônio Accioly e vitória por 1 a 0 do Tigre na Serrinha.

Os finalistas serão definidos no final de semana. O Vila Nova recebe o Goiás no domingo, às 17h, no Serra Dourada, enquanto o Anápolis encara o Atlético-GO no sábado, às 17h, no estádio Jonas Duarte.

continua após a publicidade

Homenagem ao Serra Dourada: 50 anos do estádio

Serra Dourada recebe homenagem no troféu. Foto: Hegon Corrêa/Secretaria de Esportes e Lazer-GO

➡️Campeonato Goiano: regulamento, formato e times

Maior palco do futebol goiano, o estádio Serra Dourada completou 50 anos em 2025. Nesta semana, o local recebeu ex-jogadores e personalidades para uma festa de celebração e o lançamento do fotolivro sobre história da praça esportiva.

Construído em 1975, o Serra Dourada foi uma das sedes da Copa América de 1989 e recebeu diversos jogos da seleção brasileira, além de apresentações de bandas internacionais, como Guns N’Roses e Paul McCartney, e a visita do Papa João Paulo II.

continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, o local passou por reformas em um investimento de mais de R$ 17 milhões. As arquibancadas e cadeiras foram revitalizadas, assim como reconstruíram 32 banheiros e pintaram a estrutura interna e externa. Ainda foi instalado um novo sistema de iluminação e a ampliação da capacidade de torcedores para 38 mil lugares.

Em fevereiro deste ano, o estádio passou a ser uma concessão da iniciativa privada. O acordo, feito com a Construpac, é válido por 35 anos e prevê um investimento obrigatório e mínimo de R$ 215 milhões.