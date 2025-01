Campeonato Goiano: regulamento, formato e times

O Campeonato Goiano de 2025 promete ser uma das competições estaduais mais emocionantes do Brasil. A fórmula de disputa traz equilíbrio entre os clubes, oferecendo a oportunidade de grandes surpresas durante a temporada. Confira os detalhes do regulamento. A competição acontece entre 15 de janeiro e 30 de março. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Goiano.

Fórmula de disputa

Primeira fase

Na fase inicial, as 12 equipes se enfrentam em turno único, totalizando 11 rodadas. O formato garante que todos os clubes joguem entre si, sendo que os seis melhores colocados no Campeonato Goiano de 2024 terão a vantagem de realizar seis jogos em casa, enquanto os demais disputarão apenas cinco partidas em seus domínios.

Classificação: Os oito melhores times avançam para as quartas de final. Rebaixamento: Os dois últimos colocados na tabela geral serão rebaixados para a divisão inferior.

Essa primeira etapa é essencial para definir os confrontos do mata-mata, além de determinar os rebaixados da temporada.

Fase eliminatória: quartas, semifinais e final

Quartas de final

Os oito melhores classificados da primeira fase se enfrentam em jogos de ida e volta, com os cruzamentos definidos da seguinte maneira:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Se houver empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Semifinais

Os quatro vencedores das quartas de final avançam para a semifinal. Novamente, os confrontos acontecem em ida e volta, com os clubes de melhor campanha na primeira fase tendo a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Empates no agregado levarão a decisão para os pênaltis.

Final

A grande decisão do Campeonato Goiano será disputada em jogos de ida e volta. O time com melhor campanha geral terá o direito de realizar o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Critérios de desempate

Caso duas ou mais equipes empatem em número de pontos durante a primeira fase, os seguintes critérios serão aplicados, na ordem:

Maior número de vitórias. Melhor saldo de gols. Maior número de gols marcados. Menor número de gols sofridos. Confronto direto (aplicável somente entre dois clubes). Menor número de cartões vermelhos. Menor número de cartões amarelos. Sorteio.

Times participantes do Campeonato Goiano 2025

O Campeonato Goiano conta com 12 clubes tradicionais e emergentes, o que garante uma competição de alto nível técnico e regionalismo marcante. Confira os participantes da edição de 2025:

Goiatuba EC Inhumas Vila Nova Anápolis-GO Crac-GO Abecat-GO Atlético-GO Goiânia Jataiense Goiás Aparecidense Goianésia-GO

Entre os destaques estão o Goiás, maior campeão da história do torneio, e o Atlético-GO, atual campeão, que busca defender seu título. Equipes como Vila Nova e Anápolis também prometem dar trabalho, enquanto clubes como Goiatuba e Inhumas tentam surpreender.

Expectativas para o Campeonato Goiano 2025

O Campeonato Goiano é uma competição que tradicionalmente revela talentos e fortalece os clubes da região Centro-Oeste. A edição de 2025 é uma oportunidade para os clubes consolidarem suas forças antes dos torneios nacionais, como a Série D, Série C e a Copa do Brasil.

Além disso, o formato bem distribuído garante uma competição equilibrada, onde equipes menores têm chances de surpreender os gigantes locais.

Onde assistir ao Campeonato Goiano 2025

Os jogos do Campeonato Goiano 2025 serão transmitidos por diversos canais, garantindo que os torcedores possam acompanhar as emoções do torneio. A transmissão ficará a cargo da TV Brasil Central, disponível na TV aberta em todo o estado de Goiás, operando no canal 13. Além disso, a competição também será exibida pela FGF TV, plataforma oficial da Federação Goiana de Futebol, e pelo serviço de streaming DAZN.

A TV Brasil Central é gerida pela Agência Brasil Central e é afiliada ao canal Cultura, oferecendo cobertura ampla e gratuita para os fãs de futebol goiano.