Claudinho chegou no Zenit no ano seguinte. No clube russo, o meia de 26 anos já soma 89 jogos, com 19 jogos e 21 assistências. Pelo RB Bragantino brilhou e foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em 2020 e deixou uma ótima impressão nos torcedores de vários times. Ultimamente, teve seu nome ventilado no Flamengo e no Palmeiras, mas afirmou que não teve contato.