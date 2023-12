Eleito o melhor jogador do Brasileirão em 2020 pelo RB Bragantino, Claudinho chegou no Zenit no ano seguinte. No clube russo, o meia de 26 anos já soma 89 jogos, com 19 jogos e 21 assistências. Mesmo com bom desempenho nos dois times, teve poucas oportunidades na Seleção Brasileira principal, questionado sobre as expectativas de retornar, Claudinho não está ansioso.