Sem grandes surpresas, os técnicos Mano Menezes e Fernando Seabra acabam de confirmar as escalações de Grêmio e Bragantino para o jogo deste sábado (10), em Porto Alegre, pela 8ª rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo às 18h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio.

Os dois times vêm de vitória na última rodada do Brasileiro, mas vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Bragantino iniciou a rodada na vice-liderança, com 16 pontos, o tricolor gaúcho ocupa apenas a 14ª posição, com oito.

As equipes também tiveram uma semana diferente para se prepararem para este jogo. Enquanto a equipe do interior paulista teve sete dias sem jogos, os gaúchos tiveram de viajar ao Peru para o confronto com o Atletico Grau, pela Sul-Americana, que acabou com placar em branco.

Para aquela partida, o técnico Mano Menezes decidiu poupar Dodi, Olivera e Braithwaite, que retornam neste sábado. Em compensação, Villasanti e Edenilson, com lesões, estão fora.

Embalado por cinco vitórias seguidas no Brasileirão, o Bragantino de Fernando Seabra tem três desfalques para o jogo deste sábado: Lucão, com uma entorse no tornozelo esquerdo; Guilherme, com lesão na coxa direita; e Fernando, diagnosticado com uma tendinite na patela do joelho esquerdo, seguem entregues aos médicos do clube.

Confira as escalações de Grêmio e Bragantino

Assim, o Grêmio de Mano Menezes vai a campo com Volpi; Igor, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Camilo e Nathan; Olivera, Alysson e Braithwaite.

O Bragantino, por sua vez, está escalado por Fernando Seabra com Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.

A arbitragem do jogo é de Davi Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. Caio Max Vieira será o responsável pelo VAR.