Escalações de Vitória x Bahia: times entram em campo com mudanças na final do Baiano

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (23) pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. A partida que decide o título estadual está marcada para as 16h (horário de Brasília), no Barradão, e conta com novidades nas escalações das duas equipes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vale lembrar que o Tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para levantar o troféu. Em caso de vitória do time rubro-negro por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Caio Alexandre e Raúl Cáceres no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2025

Como vem o Vitória?

Do lado mandante, o Vitória tem o retorno de Matheusinho entre os relacionados. Fora do time há seis partidas por conta de um desconforto muscular, o meia é uma das principais peças do elenco e esperança de um fato novo para tentar surpreender o rival.

Já o meia Val Soares, que se recupera de lesão na panturrilha, é o único desfalque do Rubro-Negro para o confronto.

Rubro-Negro precisa reverter placar de 2 a 0 construído pelo Bahia na Fonte Nova (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em relação ao time que entrou em campo na vitória contra o Sport na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste, o Vitória tem sete mudanças ao todo no time titular.

Como chega o Bahia?

O Bahia, por sua vez, teve problemas maiores para resolver antes do clássico. Convocados para as suas seleções durante a Data Fifa, o lateral-direito colombiano Santiago Arias e o atacante uruguaio Lucho Rodríguez são desfalques no Ba-Vi deste domingo.

Willian José, substituto natural de Lucho, entra no comando de ataque, enquanto Gabriel Xavier fica com a vaga de Arias.

Após ficar de fora da partida de ida, o atacante Ademir se recuperou de um incômodo muscular e retorna ao time titular. Cauly, que esteve no onze inicial na última semana, vai para o banco de reservas.

Veja as escalações de Vitória e Bahia

O Vitória entra em campo com: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Wellington Rato e Janderson.

O Bahia vai a campo com: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José.