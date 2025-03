Além do resultado adverso no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Vitória também não poderá contar, como trunfo, a escrita recente de Léo Condé. O técnico se sagrou campeão pelo Ceará este ano, pelo Campeonato Cearense, derrotando o Fortaleza. E, no ano passado, levou o Vitória ao título estadual depois de seis anos. Uma curiosidade é que, nas duas vezes que Condé ficou com o título, o maior orçamento e o favorito estava do outro lado.

O que pode jogar a favor do Leão na decisão é a invencibilidade sobre o rival jogando em seus domínios. Contabilizando Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o Leão não perde para o Tricolor de Aço desde 2020. São cinco confrontos, contando as três competições e tendo o Vitória como mandante, e nenhuma derrota - três triunfos e dois empates.

Jogo de ida e cenário complicado para o Leão

Depois de vencer por 2 a 0 na ida, o Vitória precisará vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três ou mais para ficar com o título estadual. O que pode preocupar o Leão é que a última vez que a equipe venceu o Bahia por pelo menos dois gols de diferença foi em fevereiro de 2020. E o último triunfo por três gols ou mais tem quase 10 anos (julho de 2015).