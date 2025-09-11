Escalações de Cruzeiro x Atlético-MG: time completo de um lado, surpresas de outro

Os técnicos Leonardo Jardim, do Cruzeiro, e Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, definiram as equipes para o clássico desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa vai com o time completo, com o atacante Kaio Jorge, e o Galo tem como novidade Lyanco, Gabriel Menino, Fausto Vera e Igor Gomes.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como venceu o primeiro jogo na Arena MRV por 2 a 0, a Raposa poderá perder por um gol de diferença para se classificar no tempo normal. Em caso de vitória atleticana por dois gols de vantagem, haverá disputa de pênaltis. Para se classificar nos 90 minutos, o Galo terá de vencer por mais de dois gols de diferença. O classificado vai enfrentar o Corinthians na semifinal, com os jogos nos dias 10 e 14 de dezembro.

No Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge se recuperou da contusão na coxa esquerda, sofrida na vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, dia 4, e está escalado.

continua após a publicidade

O meia Matheus Pereira e o atacante Wanderson também se recuperaram de contusões e estão confirmados, assim como o zagueiro Fabrício Bruno, que jogou pela Seleção Brasileira na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, terça-feira (9), em El Alto.

Técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assim a equipe celeste está escalada com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

➡️Clássico terá dois técnicos estrangeiros pela oitava vez

Atlético-MG tem novidade para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

No Atlético-MG, o técnico Jorge Sampaoli, que reestreia na equipe, terá a volta do zagueiro Lyanco, recuperado de lesão na coxa esquerda. O treinador argentino optou pela entrada de Gabriel Menino, Fausto Vera e Igor Gomes.

continua após a publicidade

O volante Alan Franco, que estava na Seleção Equatoriana para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, fica no banco.

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O time alvinegro está escalado com:

Everson; Gabriel Menino, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alexsander e Igor Gomes; Gustavo Scarpa, Hulk e Cuello.