imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro nunca foi eliminado na Copa do Brasil após vencer primeiro jogo fora

Equipe celeste tem vantagem na disputa com o Atlético-MG por vaga na semifinal

Matheus Pereira, Vitor Hugo e Gustavo Scarpa no jogo Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
imagem cameraCruzeiro está em vantagem após vencer o jogo de ida contra o Atlético-MG por 2 a 0 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 11/09/2025
06:00
  • Mais Notícias

Em apenas duas ocasiões, o Cruzeiro foi eliminado numa fase de Copa do Brasil após ter vencido o jogo de ida – situação que ocorreu com a equipe 36 vezes desde a primeira edição do torneio em 1989. No clássico desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, contra o Atlético-MG, a Raposa, mais uma vez, entra em campo em vantagem, depois de ter derrotado o adversário na primeira partida por 2 a 0, na Arena MRV, no dia 27 de agosto.

Essas duas eliminações aconteceram depois da vitória celeste em casa no primeiro jogo: nas oitavas de final da primeira edição, em 1989, quando o Cruzeiro derrotou o Bahia por 1 a 0 no Mineirão e perdeu por 2 a 0, em Feira de Santana (BA); e na terceira fase da Copa do Brasil de 2021, quando derrotou o Juazeirense por 1 a 0, no Mineirão, perdeu pelo mesmo placar em Juazeiro (BA) e foi eliminado nos pênaltis.

Nas quinze vezes em que venceu o primeiro duelo no confronto na casa do adversário, como fez agora contra o Atlético-MG, o Cruzeiro garantiu a classificação na partida de volta, atuando como mandante (veja a relação dessas classificações abaixo).

Último encontro: Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro - 12/9/2018 - Semifinal da Copa do Brasil
Na semifinal de 2018, Cruzeiro derrotou o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque (Foto: Luís Moura / WPP)

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. Para se classificar no tempo normal, o Atlético-MG precisa vencer por três gols de vantagem.

Maior ganhador da Copa do Brasil com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro busca participar de uma semifinal da competição pela 12ª vez em 29 participações na história do torneio.

As classificações do Cruzeiro na Copa do Brasil após vencer o primeiro jogo como visitante:

  • 1993 – quartas de final – São Paulo: 2 x 1 (f) e 2 x 2 (c)
  • 1995 – primeira fase – CSA: 2 x 1 (f) e 4 x 0 (c)
  • 1996 – segunda fase – Vasco: 6 x 2 (f) e 1 x 1 (c)
  • 2000 – terceira fase – Caxias: 3 x 1 (f) e 6 x 1 (c)
  • 2003 – semifinal – Goiás: 3 x 2 (f) e 2 x 1 (c)
  • 2005 – primeira fase – Sergipe: 1 x 0 (f) e 7 x 0 (c)
  • 2005 – quartas de final – Baraúnas: 7 x 3 (f) e 5 x 0 (c)
  • 2013 – segunda fase – Resende (RJ): 2 x 1 (f) e 4 x 0 (c)
  • 2016 – terceira fase – Vitória: 2 x 1 (f) e 2 x 1 (c)
  • 2016 – oitavas de final – Botafogo: 5 x 2 (f) e 1 x 0 (c)
  • 2017 – terceira fase – Murici (AL): 2 x 0 (f) e 3 x0 (c)
  • 2017 – quarta fase – São Paulo: 2 x 0 (f) e 1 x 2 (c)
  • 2018 – oitavas de final – Athletico-PR: 2 x 1 (f) e 1 x 1 (c)
  • 2018 – quartas de final – Santos: 1 x 0 (f), 1 x 2 (c) e 3 x 0 (pênaltis)
  • 2018 – semifinal – Palmeiras: 1 x 0 (f) e 1 x 1 (c)

