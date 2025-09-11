Cruzeiro nunca foi eliminado na Copa do Brasil após vencer primeiro jogo fora
Equipe celeste tem vantagem na disputa com o Atlético-MG por vaga na semifinal
Em apenas duas ocasiões, o Cruzeiro foi eliminado numa fase de Copa do Brasil após ter vencido o jogo de ida – situação que ocorreu com a equipe 36 vezes desde a primeira edição do torneio em 1989. No clássico desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, contra o Atlético-MG, a Raposa, mais uma vez, entra em campo em vantagem, depois de ter derrotado o adversário na primeira partida por 2 a 0, na Arena MRV, no dia 27 de agosto.
Essas duas eliminações aconteceram depois da vitória celeste em casa no primeiro jogo: nas oitavas de final da primeira edição, em 1989, quando o Cruzeiro derrotou o Bahia por 1 a 0 no Mineirão e perdeu por 2 a 0, em Feira de Santana (BA); e na terceira fase da Copa do Brasil de 2021, quando derrotou o Juazeirense por 1 a 0, no Mineirão, perdeu pelo mesmo placar em Juazeiro (BA) e foi eliminado nos pênaltis.
Nas quinze vezes em que venceu o primeiro duelo no confronto na casa do adversário, como fez agora contra o Atlético-MG, o Cruzeiro garantiu a classificação na partida de volta, atuando como mandante (veja a relação dessas classificações abaixo).
Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. Para se classificar no tempo normal, o Atlético-MG precisa vencer por três gols de vantagem.
Maior ganhador da Copa do Brasil com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), o Cruzeiro busca participar de uma semifinal da competição pela 12ª vez em 29 participações na história do torneio.
As classificações do Cruzeiro na Copa do Brasil após vencer o primeiro jogo como visitante:
- 1993 – quartas de final – São Paulo: 2 x 1 (f) e 2 x 2 (c)
- 1995 – primeira fase – CSA: 2 x 1 (f) e 4 x 0 (c)
- 1996 – segunda fase – Vasco: 6 x 2 (f) e 1 x 1 (c)
- 2000 – terceira fase – Caxias: 3 x 1 (f) e 6 x 1 (c)
- 2003 – semifinal – Goiás: 3 x 2 (f) e 2 x 1 (c)
- 2005 – primeira fase – Sergipe: 1 x 0 (f) e 7 x 0 (c)
- 2005 – quartas de final – Baraúnas: 7 x 3 (f) e 5 x 0 (c)
- 2013 – segunda fase – Resende (RJ): 2 x 1 (f) e 4 x 0 (c)
- 2016 – terceira fase – Vitória: 2 x 1 (f) e 2 x 1 (c)
- 2016 – oitavas de final – Botafogo: 5 x 2 (f) e 1 x 0 (c)
- 2017 – terceira fase – Murici (AL): 2 x 0 (f) e 3 x0 (c)
- 2017 – quarta fase – São Paulo: 2 x 0 (f) e 1 x 2 (c)
- 2018 – oitavas de final – Athletico-PR: 2 x 1 (f) e 1 x 1 (c)
- 2018 – quartas de final – Santos: 1 x 0 (f), 1 x 2 (c) e 3 x 0 (pênaltis)
- 2018 – semifinal – Palmeiras: 1 x 0 (f) e 1 x 1 (c)
