Bahia e Internacional estão escalados para a partida desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) com o Tricolor baiano completo em campo, enquanto Roger Machado precisou se virar para lidar com dois desfalques no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

BA - SALVADOR - 27/07/2024 - BRASILEIRO A 2024, BAHIA X INTERNACIONAL - Thaciano jogador do Bahia disputa lance com Bruno Gomes jogador do Internacional durante partida no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jhony Pinho/AGIF

Rogério Ceni pôde até escolher dentre as opções do elenco quem iria jogar em cada posição e, por isso, ele promoveu a entrada de Santiago Arias pela lateral-direita no lugar de Gilberto, uma das duas alterações na equipe em relação ao jogo contra o Corinthians. A outra foi a entrada de Cauly na vaga de Ademir como homem mais avançado no meio-campo.

Já Roger Machado teve que encontrar soluções para substituir o goleiro Rochet, que quebrou a mão esquerda na partida do último sábado contra o Flamengo, e o zagueiro Victor Gabriel, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda após o Gre-Nal da final do Gauchão. Os escolhidos para reposição foram o goleiro Anthoni e o defensor Juninho, respectivamente.

continua após a publicidade

Confira as escalações de Bahia e Inter

Diante dessas ressalvas nas escalações de Bahia e Inter, confira abaixo como os times entram em campo.

O Bahia começa com: Ronaldo; Santi Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Já o onze inicial de Roger Machado é o seguinte: Anthoni; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Wesley; Vitinho, Alan Patrick e Borré.