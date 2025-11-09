menu hamburguer
Vitória

Com Lucas Halter, Vitória está escalado para enfrentar o Botafogo

Zagueiro é relacionado de última hora

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 09/11/2025
15:02
Lucas Halter chega ao Barradão para Vitória x Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Lucas Halter chega ao Barradão para Vitória x Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Vitória está escalado para o confronto com o Botafogo logo mais a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com muitos desfalques no elenco, Jair Ventura tem como principal "novidade" a presença de Lucas Halter no time titular, que pertence ao Glorioso mas, mesmo assim, está à disposição.

continua após a publicidade

O Vitória iniciou negociações com o Botafogo e demonstrou interesse em comprar Halter em definitivo para que pudesse jogar contra a equipe carioca. O clube ainda não informou se concretizou a transação ou apenas pagou a multa de R$ 1 milhão. Capitão do time, Lucas Halter foi relacionado na vaga do volante Edenílson.

Um alívio para o Rubro-Negro, que tem duas ausências certas para a zaga, já que Camutanga levou o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e Edu foi substituído na última quarta-feira depois que o Vitória acionou o protocolo de concussão, que o impede de entrar em campo neste domingo.

continua após a publicidade

O Vitória ainda segue com o departamento médico cheio, já que os goleiros Lucas Arcanjo e Fintelman, os laterais Raúl Cáceres, Claudinho e Jamerson, o meia Rúben Ismael e o atacante Fabri seguem em recuperação de lesão.

Quem também desfalca o time são os volantes Dudu e Baralhas, ambos suspensos. As únicas notícias boas para o torcedor do Vitória são os retornos do zagueiro Zé Marcos e do laterais-esquerdo Ramon. O primeiro cumpriu suspensão na última quarta, enquanto o lateral pertence ao Colorado e não pôde entrar em campo.

continua após a publicidade
Jair Ventura comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura comanda treino do Vitória; Lucas Halter vai enfrentar o Botafogo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalações de Vitória e Botafogo

Dessa forma, a escalação do Vitória para enfrentar o Botafogo é a seguinte: Thiago Couto; Neris, Lucas Halter e Zé Marcos; Erick, Ronald, Willian Oliveira e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Já o Glorioso entra em campo com: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.

VITÓRIA x BOTAFOGO
33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Botafogo: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

circulo com pontos dentroTudo sobre

