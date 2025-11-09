Gol perdido em Vitória x Botafogo gera críticas a jogador: 'Superestimado'

O Botafogo teve a primeira chance clara no confronto contra o Vitória, deste domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Contudo, o zagueiro Barboza desperdiçou a oportunidade, e assim, foi alvo de críticas nas redes sociais.

O lance aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava cinco minutos, quando em uma falta cruzada na área do Vitória sobrou para o zagueiro finalizar livre em baixo das traves, mas o arremate não foi preciso e subiu por cima do gol.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a falha do jogador. Veja a repercussão do caso abaixo: