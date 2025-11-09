menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Vitória x Botafogo gera críticas a jogador: 'Superestimado'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
16:35
Vitória e Botafogo se enfrentam no Barradão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraVitória e Botafogo se enfrentam no Barradão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo teve a primeira chance clara no confronto contra o Vitória, deste domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Contudo, o zagueiro Barboza desperdiçou a oportunidade, e assim, foi alvo de críticas nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava cinco minutos, quando em uma falta cruzada na área do Vitória sobrou para o zagueiro finalizar livre em baixo das traves, mas o arremate não foi preciso e subiu por cima do gol.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a falha do jogador. Veja a repercussão do caso abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias