Envolvidos em briga antes de clássico são ouvidos e liberados

Cinco torcedores detidos após a briga na manhã de domingo (9), no bairro São João Batista, em Venda Nova, em Belo Horizonte, antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, foram ouvidos pela Polícia Civil de Minas Gerais e liberados. Outros dois envolvidos seguem hospitalizados e prestarão depoimento posteriormente. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, por meio de nota na manhã desta segunda-feira (10).

O confronto ocorreu na avenida Dr. Álvaro Camargos, e o tenente-coronel Luiz Vitor, que atendeu a ocorrência, informou que 48 cruzeirenses e 60 atleticanos estavam envolvidos no tumulto. Todos foram identificados, mas apenas ficaram detidos.

Três torcedores do Atlético foram levados para o Hospital Risoleta Neves, no bairro Vila Clóris, na região Norte da capital. Um deles já teve alta. Os outros dois vão ficar sob escolta policial até que possam ser conduzidos à delegacia, para serem ouvidos.

Dois cruzeirenses foram atendidos na UPA Venda Nova e conduzidos à Central de Flagrantes na avenida Alípio de Melo, no bairro Alípio de Melo, também na região. O presidente da torcida organizada Máfia Azul Norte, que não estava presente na briga, também foi conduzido à delegacia.

Torcedores do Cruzeiro invadem bar para agredir atleticano

Outra ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Minas Gerais na noite do domingo (9), após a partida no Mineirão. Cinco integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro invadiram um bar no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, para tentar agredir um homem que vestia uma camisa da Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG.

- Tem 23 anos que tenho o bar aqui na região e isso nunca tinha acontecido. O meu bar sempre foi frequentado por gente do bairro, senhores e senhoras – lamentou o proprietário do bar, Anderson Luiz, conhecido como Derson, de 70 anos.

Segundo ele, os cruzeirenses quebraram uma televisão, copos e danificaram mesas e cadeiras. O prejuízo ainda não foi calculado:

- É um prejuízo. Mas, felizmente, não machucou ninguém.

Nesse caso, ninguém foi preso.