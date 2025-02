Atlético-MG: Hulk conta que previu a marcação dos gols no clássico

Autor dos dois gols do Atlético-MG na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, o atacante Hulk, na saída do campo, revelou que havia previsto que marcaria duas vezes no clássico:

- Profetizei e falei, com os torcedores do Cruzeiro, que ia fazer dois gols. Deus abençoou, mas claro que não sou adivinho. Estava muito confiante e consegui fazer os dois gols que valeram os três pontos – comemorou o atacante atleticano, que também marcado os gols da vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova e o Athletic, nas rodadas passadas.

Hulk, no entanto, dividiu os méritos pela vitória com os companheiros:

- A gente soube jogar contra mais de 60 mil torcedores. Mantivemos a cabeça no lugar e fizemos um ótimo trabalho coletivamente. E quando o time faz o coletivo perfeito, o individual acaba se destacando, não só eu pelos dois gols. O Cuello fez um grande jogo, o Lyanco vem fazendo grandes jogos, o Rubens também… A vitória é do coletivo pelo trabalho que fizemos – afirmou Hulk.

Hulk conta que a preleção de Cuca foi fundamental para a vitória

O atacante do Atlético-MG também ressaltou a importância da comissão técnica para o resultado:

- Nossa equipe sabia o que ia enfrentar, sabia também que, acima de tudo, Deus capacita. Nós fomos escolhidos e capacitados para buscar essa classificação. Não seria fácil jogar aqui contra o Cruzeiro, nosso maior rival, grande time que tem, que mais investiu… A equipe mostrou maturidade, temos de parabenizar toda nossa equipe técnica, que conseguiu fazer uma ótima preleção. O Cuca é um cara muito experiente nesse aspecto e deixou todo mundo motivado e leve para esse jogo.

Para se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG agora depende apenas das próprias forças. Se vencer o Itabirito, quarta-feira (12), às 19h45, no Mineirão, o Galo garante vaga e pode terminar a primeira fase até com a melhor pontuação entre todos os clubes. Isso depois de empatar os quatro primeiros jogos – três deles com a equipe alternativa, formada basicamente pelo time Sub-20.