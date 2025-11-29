Empate tira chances de título do Cruzeiro; Ceará segue ameaçado

Ceará e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (29), na Arena Castelão, valendo pela 36ª rodada da Série A. O resultado não foi o ideal para nenhuma das equipes, que possuem mais dois jogos a serem disputados no campeonato.

Já garantido na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o Cruzeiro ainda sonhava com o título do Campeonato Brasileiro. O clube precisava da vitória e, nas últimas rodadas, teria que torcer contra o líder Flamengo.

O empate levou a Raposa aos 69 pontos e zerou as chances de taça. Ainda há como alcançar os 75 pontos do Rubro-Negro, mas o Cruzeiro ficaria atrás no desempate por vitórias. O time de Leonardo Jardim segue brigando pelo vice-campeonato do torneio, com um ponto a menos do que o Palmeiras.

Partida entre Ceará e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

Pelo lado alvinegro, o Ceará foi a 43 pontos, em 14º lugar. A distância para o Internacional, que abre a zona de rebaixamento, é de dois pontos. A situação já foi melhor para o clube, mas os resultados recentes voltaram a trazer o Z4 para a pauta.

O Vovô terá pela frente Flamengo (fora) e Palmeiras (casa). Dependendo dos próximos placares, é possível que a definição aconteça somente diante do Alviverde, na Arena Castelão.

Próximos jogos de Ceará e Cruzeiro

O Ceará voltará a campo na quarta-feira (3), fora de casa, contra o Flamengo. O duelo, que pode marcar o título rubro-negro, terá início às 21h30 (de Brasília).

O Cruzeiro, por sua vez, receberá o Botafogo na quinta-feira (4). O duelo pelo Brasileirão começará às 19h30 (de Brasília).