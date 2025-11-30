Ceará fica dois pontos acima do Z4 da Série A; veja situação
Alvinegro está em 14º lugar no campeonato
O Ceará ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro na noite do último sábado (29), na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. Com o resultado, a equipe agora tem uma distância de dois pontos para a zona de rebaixamento.
A igualdade levou o Ceará aos 43 pontos, em 14º lugar. Quatro outras equipes integram a briga pela permanência de forma mais enfática: Vitória (42 pontos), Santos (41), Internacional (41) e Fortaleza (37). O Colorado é quem abre o Z4 e o Tricolor cearense, rival do Vovô, ainda entrará em campo neste domingo.
O time de Léo Condé tinha conseguido se distanciar do grupo dos quatro últimos e mirava uma vaga na Copa Sul-Americana, mas os riscos voltaram por conta da fase recente: derrotas para Internacional e Mirassol e empate contra a Raposa.
Restam duas partidas para o Vovô: Flamengo (fora) e Palmeiras (casa). Os cariocas, que já levaram a Copa Libertadores no sábado (29), precisam de uma vitória simples para a conquista do Brasileirão. O Alviverde pode chegar na última rodada sem grandes ambições, mas é improvável que esse seja o caso do Ceará.
Diante do Cruzeiro, Vinicius Zanocelo abriu o placar para os mandantes em chute de fora da área. O empate dos mineiros veio em um gol contra de Willian Machado.
Próximo jogo do Ceará
O Ceará voltará a campo na quarta-feira (3), fora de casa, contra o Flamengo. O duelo, que pode marcar o título rubro-negro, terá início às 21h30 (de Brasília).
