Análise: Thiago Couto brilha e garante ponto valioso para o Vitória contra o Palmeiras
Rubro-Negro segura empate, mas segue na zona de rebaixamento
O Vitória foi ao Allianz Parque na noite desta quarta-feira com um objetivo claro em mente: pontuar contra o Palmeiras e seguir vivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Rubro-Negro se comportou bem diante dessa proposta um tanto quanto ousada tamanha a disparidade dos elencos, mas quando o time da casa se mostrou muito superior ofensivamente, o goleiro Thiago Couto foi seguro e garantiu o 0 a 0 no placar com grandes defesas no segundo tempo.
Primeiro tempo equilibrado no Allianz
Como já era esperado, o Palmeiras foi absoluto no início do jogo, e os números de posse de bola não deixam dúvidas. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Verdão tinha 81%, enquanto o Rubro-Negro ficava só 19% do tempo com a bola nos pés. Mas, aos poucos, o time de Jair Ventura começou a encaixar a marcação e aproveitar melhor as jogadas pelas pontas.
O Vitória manteve-se sólido e construiu um "muro" na defesa e também no meio-campo para interceptar passes e cruzamentos do Palmeiras, com destaque para Baralhas, que fez um primeiro tempo muito consistente. Tanto que a única chegada de mais perigo dos paulistad foi com o jovem Allan, que fez jogada individual pela ponta direita.
Brilha a estrela de Thiago Couto para o Vitória
O Vitória continuou aceso no segundo tempo e chances cristalinas apareceram para os rubro-negros diante dos sucessivos erros do time da casa, mas faltou um elemento fundamental para os comandados de Jair Ventura: acertar a pontaria. Apesar das boas oportunidades, o Leão não conseguiu dar trabalho para Carlos Miguel.
Naturalmente o Palmeiras foi empurrado pelos mais de 39 mil torcedores no Allianz, que anseiam pelo título brasileiro, e partiu para a pressão na reta final. E, se de um lado Carlos Miguel nem trabalhou, do outro Thiago Couto se tornou protagonista. No melhor momento do time paulista no jogo, a defesa bem postada do Rubro-Negro teve dificuldades para segurar o ataque alviverde e apostou as fichas na noite iluminada de Thiago Couto, que fez defesas importantes para segurar o zero no placar e sair sem ser vazado pelo terceiro jogo seguido.
Foram nove defesas ao longo da partida, seis delas em chances claras criadas pelo Verdão. Ou seja, Couto garantiu um empate valioso que fez o Vitória chegar aos 36 pontos e seguir vivo na luta contra o rebaixamento.
