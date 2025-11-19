Dá para dizer que o Vitória teve um herói na partida contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira. E ele não usa capa, tampouco os pés. Fundamental para garantir o 0 a 0 no Allianz Parque, Thiago Couto fez grandes defesas quando o Verdão foi superior, principalmente no segundo tempo, e chegou ao terceiro confronto seguido sem ser vazado.

Foram ao todo nove defesas de Thiago Couto na partida, seis delas para evitar gols em chances claras do Palmeiras.

— A gente sabia da dificuldade, o campo é muito difícil de jogar. O Palmeiras briga pelo título. Esse ponto tem que ser valorizado para a nossa sequência. Fico feliz por ficar mais uma partida sem sofrer gols, um mérito não só meu, mas de toda a equipe que trabalha para isso. Agora temos que seguir lutando até o final para tirar o Vitória dessa situação — destacou Thiago Couto em entrevista ao canal Premiere depois da partida entre Palmeiras e Vitória.

Thiago Couto garante o empate do Vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Joca Duarte/MOCHILA PRESS)

Thiago Couto em alta no Vitória

Essa atuação contra o Palmeiras foi um marco para o goleiro do Vitória, que teve a difícil missão de substituir o ídolo da torcida Lucas Arcanjo, titular absoluto da posição até sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho na derrota para o Corinthians, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A partir dos 25 minutos do primeiro tempo daquele duelo começou a saga de Thiago Couto no gol do Vitória.

Emprestado pelo Sport, o goleiro passou por uma desconfiança inicial, principalmente depois de falhar duas vezes na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. Mas, nas rodadas seguintes, ele ganhou segurança e agora chega a três jogos sem ser vazado e com atuações seguras, contra Inter, Botafogo e Palmeiras.

Nesta quarta, ele viveu sua melhor noite com a camisa vermelha e preta e garantiu o ponto que mantém o Vitória vivo na briga contra o rebaixamento. O Leão vai fechar esta rodada na 17ª posição, com 36 pontos.