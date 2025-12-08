Na derrota por 3 a 0 no último domingo (7) na Vila Belmiro, o treinador Leonardo Jardim deu oportunidade para peças do elenco do Cruzeiro que não tiveram muito espaço na temporada. Dentre os jogadores que ganharam uma chance contra o Santos, Gabigol e Rayan Lelis se destacaram mesmo com o resultado adverso.

Contra o Peixe, o comandante escalou a Raposa com: Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Eduardo; Japa, Rayan Lelis e Gabigol. Além deles, Ryan Guilherme e Kaique Kenji ganharam bons minutos na segunda etapa, enquanto Bolasie, Arroyo e Murilo Rhikman entraram no final da partida.

Em pesquisa realizada com torcedores no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp, 72% dos cruzeirenses opinaram que o camisa 9 foi o jogador que mais aproveitou a chance dada por Leonardo Jardim contra o Santos. Atrás dele, veio Rayan Lelis, com aproximadamente 18% dos votos.

Estatística de Gabigol e Rayan Lelis em Santos x Cruzeiro

Estatísticas de Gabigol

Com 79 minutos em campo, o camisa 9 chegou a fazer um golaço no primeiro tempo, quando a partida estava 0 a 0, mas o lance foi anulado por impedimento. Ao todo, teve 26 ações com a bola e acertou os dois dribles que tentou.

Minutos: 79

Chutes: 1 (1)

Passes: 20 (85% de acerto)

Passes longos: 1 (100% de acerto)

Passes no ataque: 8 (73% de acerto)

Dribles: 2 (100% de acerto)

Gabigol, atacante do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro)

Estatísticas de Rayan Lelis

Enquanto isso, Rayan Lelis, que fez sua estreia como profissional no Cruzeiro, atuou por 65 minutos e aproveitou sua chance contra o Santos. Jogador versátil, fez boas tabelas e deu dois chutes. Além disso, ganhou dois duelos no chão, e tentou quatro dribles, sendo dois bem-sucedidos.

Minutos: 65

Chutes: 2 (0)

Passes: 14 (57% de acerto)

Passes longos: 10

Passes no ataque: 8 (50% de acerto)

Dribles: 4 (50% de acerto)

Rayan Lelis, do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)

O que Leonardo Jardim achou de Santos x Cruzeiro?

Após a derrota por 3 a 0, o treinador Leonardo Jardim analisou o resultado obtido pela equipe recheada de reservas e argumentou em entrevista coletiva que é muito difícil dar oportunidade aos jogadores com um time 100% reserva.

– Em primeiro lugar, até o primeiro gol, fomos bem. Depois sofremos um gol de bola parada, e nos perdemos um pouco. Voltamos a levar um gol no segundo tempo. Disse aos jogadores, não é fácil trocar 11 atletas e mostrarem rendimento. Todos eles são importantes para o Cruzeiro e para o futebol brasileiro. No início da temporada eram todos possíveis titulares. Walace, João, Jonathan, Gabriel, Eduardo e Fagner – comentou o comandante em entrevista coletiva.

– Uma equipe sem dinâmicas coletivas, é sempre difícil. Mas não tinha como fazer por conta da responsabilidade do jogo contra o Corinthians. Tivemos que dar folgas para que apresentem a melhor versão na quarta-feira. Foi isso que o adversário fez também, nós queremos ser competitivos. Nossos torcedores irão encher o estádio. É importante, Mineirão cheio. Competir para tentar criar uma vantagem. O Corinthians é uma camisa muito pesada, que já venceu o Paulista, tem qualidade no elenco. Será um jogo 50 a 50 entre duas equipes – projetou Leonardo Jardim sobre o duelo do Cruzeiro contra o Corinthians.