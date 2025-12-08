O Brasileirão do Fluminense: qual o retrato final?

A vitória por 2 a 0 sobre o Bahia encerrou o Brasileirão com um cenário que diz muito sobre a guinada do Fluminense na reta final. O time termina em quinto lugar geral, com 64 pontos, e garante vaga direta na Libertadores de 2026. Mas, para além da posição na tabela, o fechamento da competição expõe a transformação competitiva que sustentou a arrancada tricolor desde a chegada de Luis Zubeldía, período em que o clube liderou o campeonato em pontos, vitórias, saldo de gols e solidez defensiva.

O recorte é contundente: da rodada 25, momento da chegada do argentino, até a 38, o Fluminense somou 30 pontos (nove vitórias, três empates e duas derrotas), o melhor desempenho do torneio no período. Foram apenas oito gols sofridos, o menor número de todo o campeonato nesse recorte, e um saldo de 14, o maior. O ataque foi o quinto melhor da competição no intervalo.

O desempenho como mandante foi determinante para que essa reconstrução virasse pontuação real. O Fluminense fechou o torneio como o time com mais vitórias em casa: 15 em 19 jogos, somando 46 pontos e um saldo de +20. Com Zubeldía, o recorte beira o irretocável: nove jogos, nove vitórias e apenas um gol sofrido — de pênalti, no clássico contra o Flamengo.

Se em casa o protagonismo foi de candidato ao título, fora dela ficou claro onde o time terá que evoluir para 2026. Com apenas 18 pontos como visitante e nove derrotas, o Flu fechou o campeonato como o sexto melhor visitante. O recorte, porém, também melhora na nova gestão: venceu o Grêmio na Arena, competiu contra adversários diretos e mostrou sinais de fortalecimento de estrutura. O salto ainda não é suficiente para mudar o ranking geral, mas já indica uma curva ascendente.

Olhar do Fluminense voltado para a Copa do Brasil

A combinação desses recortes resume o novo momento do Fluminense e explica a confiança que cerca o clube às vésperas da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. O segundo turno tricolor é, em pontos e desempenho, de equipe que brigaria pelo título. A Libertadores chega com méritos e o Maracanã, novamente decisivo, surge como o alicerce dessa arrancada e daquilo que o time ainda pode construir em dezembro.

