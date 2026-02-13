Reforço do Remo para a disputa da Série A, o meio-campista Patrick de Paula celebrou seu início na equipe paraense. O atleta foi emprestado pelo Botafogo até o fim da temporada.

Patrick de Paula estava cedido ao Estoril-POR até junho deste ano, mas o vínculo foi encerrado por conta do interesse mútuo dos envolvidos. Seu anúncio no Remo aconteceu em janeiro e, desde então, foram quatro partidas.

O atleta estreou com uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA, pelo Estadual. Depois, no Brasileirão, participou da derrota para o Vitória (2 a 0) e do empate diante do Mirassol (2 a 2). Contra o Atlético-MG (3 a 3), o meio-campista revelado pelo Palmeiras foi destaque ao dar duas assistências.

— Fico muito feliz por poder ajudar com duas assistências em um jogo tão difícil. Sabíamos da qualidade do adversário e da força deles jogando em casa. Esse ponto é muito importante para a nossa caminhada. Mostra a força do grupo e a nossa capacidade de competir em alto nível - disse.

— Minha chegada foi muito tranquila. Fui muito bem recebido pelo grupo e pela comissão. Voltar ao futebol brasileiro depois da experiência em Portugal tem sido especial. Lá eu evoluí bastante taticamente e mentalmente, e agora quero colocar tudo isso em prática aqui no Remo para ajudar a equipe a crescer ainda mais - relatou ao citar a passagem pelo Estoril.

— Estou me sentindo bem fisicamente e confiante. A ideia é manter essa constância, ajudar o time com intensidade, qualidade e, quando possível, com participações diretas em gols. Temos uma temporada cheia pela frente e vamos seguir trabalhando para dar alegria ao nosso torcedor - completou o jogador de 26 anos.

Remo vem de empate no Brasileirão

Em jogo eletrizante, o Remo visitou o Atlético-MG na última quarta-feira (11) e empatou em 3 a 3. Vitor Bueno, Yago Pikachu e Alef Manga fizeram os gols do Leão Azul, que tem dois pontos e está em 16º lugar na tabela.