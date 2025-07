Meia do Cruzeiro volta a treinar com companheiros na Toca

Na última atividade do Cruzeiro antes da partida desta quarta-feira (23), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30, a novidade na tarde desta terça-feira (22), na Toca da Raposa, foi a participação de um jogador que não está relacionado para a viagem a São Paulo. O meia Matheus Henrique participou, pela primeira vez, de treino com os companheiros de equipe.

O Cruzeiro postou mensagem nas redes sociais, com a nossa etapa na evolução do tratamento da lesão no joelho direito do jogador:

- Em mais uma etapa de sua recuperação, o atleta Matheus Henrique participou, pela primeira vez, do treino com seus colegas de equipe! Vamos Matheusinho!! – publicou o clube no X.

Matheus Henrique sofreu lesão no menisco do joelho direito na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, em 9 de abril. Passou por cirurgia três dias depois e vem evoluindo satisfatoriamente na recuperação. A previsão é de que volte a ser relacionado para os próximos no próximo mês.

Nesta temporada, Matheus Henrique disputou 16 das 38 partidas do Cruzeiro e vinha sendo o destaque da equipe até sofrer a contusão. Ao todo, ele jogou 40 vezes com a camisa do Cruzeiro e marcou quatro gols desde a estreia, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 13 de julho de 2024.

Lucas Silva treina na Toca e deve ser liberado para jogo do Cruzeiro

O volante Lucas Silva, que deixou o jogo de domingo (20), a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, com dores no joelho esquerdo, treinou normalmente e deve ser liberado para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (23). Exames feitos ainda no domingo (20) apontaram que não houve lesão ligamentar no joelho do jogador.

Após o treino na Toca da Raposa, os jogadores do Cruzeiro viajaram para São Paulo. A novidade da equipe do técnico Leonardo Jardim é o goleiro Cássio, que cumpriu suspensão na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, domingo (20), e vai enfrentar o ex-clube pela primeira vez.

Além de defender a liderança provisória do Brasileiro, o Cruzeiro está invicto há 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, com oito vitórias e dois empates. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela quinta rodada, em 20 de abril.