Saúl Ñíguez chega ao Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo

O meia espanhol Saúl Ñíguez desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira (22), por volta das 19h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão, marcando o início de sua trajetória como novo reforço do Flamengo. O jogador foi muito atencioso, tirou fotos com os torcedores e até segurou cartazes e bandeiras do Flamengo.

Chegada do Saúl ao Aeroporto Internacional Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O cronograma do jogador inclui exames médicos na manhã desta quarta-feira (23), etapa que antecede a oficialização de seu contrato. Após os exames, Saúl irá ao CT George Helal, onde terá um encontro com José Boto, diretor técnico de futebol do clube, para dar continuidade aos procedimentos que o integrarão ao elenco rubro-negro.

Saúl tira foto com torcedores no Aeroporto Internacional Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O contrato, com duração de três anos, foi fechado no último domingo (20). Assim que o vínculo for assinado, o Flamengo divulgará os detalhes da apresenta espanhol por meio de suas redes sociais e da FlamengoTV.

Inicialmente, Saúl estava próximo de se transferir para o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu do negócio na segunda-feira (21), alegando motivos pessoais em uma publicação feita em suas redes sociais.

A viagem do jogador começou com um voo da companhia espanhola Iberia, saindo da Espanha por volta das 12h15 (de Brasília). Às 15h no horário local, o avião já aparecia entre os mais rastreados na plataforma AirNav Radar.

No clube carioca, Saúl reencontrará velhos conhecidos: o técnico Filipe Luís, seu ex-companheiro de Atlético de Madrid, e Jorginho, com quem atuou no Chelsea.

Quem é Saúl Ñíguez?

Nascido em 21 de novembro de 1994, na cidade de Elche, na Espanha, Saúl Ñíguez vem de uma família ligada ao futebol — seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", teve longa carreira como jogador, especialmente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a jogar nas categorias de base do Real Madrid, mas aos 13 anos se transferiu para o Atlético de Madrid, onde construiu sua formação.

Saúl Ñíguez, que já jogou pela seleção da Espanha, vai reforçar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Após se desenvolver nas categorias de base em Majadahonda, Saúl estreou como profissional em março de 2012, em uma partida da Europa League contra o Besiktas, competição que o Atlético de Madrid conquistaria nos meses seguintes. Na temporada seguinte, ele ganhou mais espaço em jogos menores e, em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Pelo Rayo, disputou 37 partidas e marcou dois gols, contribuindo para uma campanha tranquila do clube na primeira divisão espanhola, terminando em 12º lugar. De volta ao Atlético na temporada 2014/15, conquistou a confiança do técnico argentino Diego Simeone e passou a ser peça-chave do elenco.

Sem espaço no Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez foi emprestado ao Chelsea na temporada 2021/22, mas teve dificuldades de adaptação ao futebol inglês. Disputou apenas 23 partidas pelos Blues e foi alvo de críticas pela performance abaixo do esperado. De volta ao Atlético, passou a figurar como reserva e, na última temporada, foi novamente cedido — desta vez ao Sevilla. No clube andaluz, sofreu com lesões, mas ainda participou de 26 jogos, marcando um gol e fornecendo seis assistências, contribuindo para a permanência da equipe na elite espanhola.

Pela seleção da Espanha, Saúl teve seu auge após o vice-campeonato europeu sub-21. Estreou na equipe principal em 2016, sob o comando de Julen Lopetegui, e chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2018, embora não tenha entrado em campo. No total, acumulou 19 partidas, três gols e duas assistências com a camisa da Fúria, mas está fora das convocações desde 2019.