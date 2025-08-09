Imagine só ser convidado para ocupar a cadeira 209 da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) e descobrir que o patrono dela é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Foi exatamente o que aconteceu com o empresário Marcio Cezar, do ramo de gestão financeira e dono de empresas em diferentes estados do Brasil. A informação veio junto com o convite para integrar o colegiado de Ciências Humanas, e a reação foi imediata.

continua após a publicidade

- Inacreditável quando recebi o convite. Ter o Pelé como patrono. Um cara que mudou a história de um país, de uma geração. Tudo que ele fez foi deixar um legado. A ficha ainda não caiu. Já chorei, já ri. O Pelé é o meu patrono - disse, ainda tentando assimilar a situação.

A ABRASCI é uma instituição que reúne nomes de destaque em diferentes áreas, promovendo a integração entre ciências, artes, história e literatura. Os membros recebem o título de “imortais” e ocupam cadeiras numeradas como forma de reconhecimento. Já passaram por lá figuras como o jornalista e escritor Affonso Arinos de Mello Franco e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello.

continua após a publicidade

Na última sexta-feira, no Congresso Nacional, aconteceu a cerimônia de posse do Colegiado Acadêmico e a entrega do Mérito Cultural do Sodalício. Marcio esteve entre os novos membros e aproveitou para reforçar a importância de ter Pelé como referência:

- O Pelé é o maior de todos, mas se eu deixar 1% do que ele fez pelo futebol, pelo mundo, eu já estarei feliz - afirmou.

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, construiu uma carreira marcada por títulos e recordes. Pelo Santos, conquistou duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes e marcou mais de mil gols. Pela seleção brasileira, foi tricampeão mundial em 1958, 1962 e 1970, sendo o único atleta a alcançar esse feito. Dentro e fora de campo, tornou-se um símbolo do esporte e do Brasil no mundo.

continua após a publicidade

Agora, além de empresário, Marcio também é “imortal” na ABRASCI. E, com Pelé como patrono, já sabe que a régua está lá em cima.