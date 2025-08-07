Neymar faz golaço em treino no CT Rei Pelé; veja o lance

Neymar protagonizou um dos momentos mais marcantes do treino do Santos nesta quinta-feira (7), no CT Rei Pelé. Durante uma atividade tática, o camisa 10 driblou três defensores com habilidade e, na saída do goleiro, finalizou com precisão, marcando um golaço que arrancou aplausos de companheiros e membros da comissão técnica.

continua após a publicidade

O camisa 10 do Peixe ficou tão empolgado que postou o lance nas redes sociais. O gol foi registrado pelo drone da comissão técnica do Santos.

O lance coroou uma fase de maior regularidade do atacante, que completou cinco partidas consecutivas atuando durante os 90 minutos pelo Santos — marca inédita desde o seu retorno ao clube. A última vez que Neymar havia mantido tal sequência foi em 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain, da França.

continua após a publicidade

Desde o retorno das férias do elenco, motivadas pela pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, Neymar tem se dedicado intensamente à preparação física. A busca por ritmo e consistência tem sido prioridade, especialmente após um início marcado por dificuldades.

Em pouco mais de seis meses de volta ao Peixe, o craque teve sua trajetória interrompida por duas lesões na parte posterior da coxa esquerda. Os problemas musculares o tiraram de jogos decisivos, como a eliminação para o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista, e contribuíram para que a equipe oscilasse nas primeiras rodadas do Brasileirão.

continua após a publicidade

As ausências também pesaram fora de campo: Neymar ficou fora da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, um dos objetivos pessoais do jogador desde o retorno ao Brasil.

Agora, com a sequência de partidas completas e desempenho crescente, o camisa 10 demonstra sinais de que está recuperando o protagonismo. O golaço desta quinta-feira, mesmo em treino, reforça a confiança do elenco e da torcida de que Neymar pode ser decisivo na reta final da temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos