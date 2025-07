Jardim vai usar mais titulares no jogo do Cruzeiro contra Banfield

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, avisa que, na segunda partida da equipe pela Vitória Cup, domingo (6), às 16h, contra o Banfield, no Estádio Kleber Andrade, usará uma escalação mais próxima do que pretende para o jogo do dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na retomada da competição após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

- No próximo jogo, aqueles que vão jogar mais tempo estarão mais próximos de serem titulares. Com certeza, uns vão jogar mais do que outros, assim como foi nos primeiros 12 jogos do campeonato – afirmou Leonardo Jardim, após a derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, quinta-feira (3), quando optou por uma formação inicial mista e fez várias substituições, utilizando ao todo 23 jogadores.

-Normalmente, nós temos um grupo de 13 ou 14 jogadores que são utilizados. É para esses demais jogadores que temos que dar minutagem – explicou.

Lateral Kauã Prates foi um dos que tiveram oportunidade contra o Defensa y Justicia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dos jogadores que viajaram para o Espírito Santo, apenas quatro não participaram do jogo contra o Defensa y Justicia: o goleiro Otávio, os volantes Japa e Murilo Rhikman e o meia Rodriguinho. Outros dois ficaram na Toca da Raposa: o meia Matheus Henrique, em transição da fisioterapia para a preparação física, e o zagueiro João Marcelo, ambos em recuperação de cirurgia no joelho direito.

Jardim quer todos os jogadores do Cruzeiro em condições de serem escalados

Leonardo Jardim, embora não abra mão de buscar a vitória nessas duas partidas contra os argentinos, repete que o objetivo principal do Cruzeiro no torneio é recuperar o ritmo de jogo de todos os jogadores, após as férias de duas semanas em junho:

continua após a publicidade

- Em uma equipe de futebol, temos que contar com todos, pois há momentos em que não estão todos. Em jogos importantes, tivemos que colocar outros atletas para jogar e o nível foi o mesmo. Mas é preciso prepará-los, não é só deixá-los na gaveta e utilizar quando precisar. Essa é nossa ideia e filosofia de trabalho, de preparar todos os jogadores – afirmou o técnico do Cruzeiro.