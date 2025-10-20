Igor Vinícius projeta sequência do Santos no Brasileirão: ‘Encarar cada duelo como final’

O Santos entra em campo nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para enfrentar o Vitória, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes estão separadas por apenas três pontos na tabela. O Leão da Barra, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, soma 28 pontos e vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em casa.

Já o Alvinegro Praiano ocupa posição logo acima, com 31 pontos, e chega embalado após vencer o Corinthians por 3 a 1, também na Vila.

A vitória da semana passada trouxe mais confiança ao time da Baixada Santista e teve como novidade na escalação a entrada de Igor Vinícius entre os titulares.

Em contato exclusivo com o Lance!, o lateral comentou sobre a “virada de chave” do time comandado por Vojvoda.

— Foi uma noite especial. A gente sabia da importância desse clássico e da necessidade de dar uma resposta dentro de campo. Entrar como titular e sentir o apoio da torcida desde a chegada do ônibus foi algo que mexeu com todo o grupo e nos ajudou muito a conquistar a vitória — declarou.

Igor Vinícius acredita que o Peixe precisa aproveitar o embalo para somar mais três pontos diante de um rival direto na tabela. No mês que vem, o Alvinegro enfrentará o Flamengo e o Palmeiras duas vezes, em uma sequência considerada decisiva.

— A verdade é que não tem jogo fácil, e precisamos encarar cada duelo como uma final. A gente sabe que vem uma sequência pesada pela frente, com confrontos diretos e clássicos importantes. É hora de manter a concentração, trabalhar muito e seguir com o mesmo espírito que mostramos contra o Corinthians. Vamos jogo a jogo, com muita dedicação, para conquistar bons resultados — ressaltou o Menino da Vila.

A intensidade dos treinos comandados pelo argentino Juan Pablo Vojvoda tem sido elogiada não apenas pela diretoria santista, mas também pelo elenco do Peixe.

— O Vojvoda tem um estilo muito intenso, tanto nos treinos quanto na forma de pensar o jogo. Ele e toda a comissão trazem um nível de exigência muito alto, o que faz a gente evoluir a cada dia. Com muito trabalho, tenho conquistado uma sequência importante como titular, e está sendo uma experiência muito boa trabalhar com a comissão, que nos dá confiança e espaço para crescer — afirmou.

O retorno:

Igor Vinícius chegou ao Santos no meio deste ano, com contrato válido até julho de 2028. Natural de Sinop, no Mato Grosso, o lateral ingressou nas categorias de base do clube aos 12 anos.

Em 2016, fez sua estreia como profissional, atuando em apenas duas partidas. Dois anos depois, transferiu-se para o Ituano e, posteriormente, passou pela Ponte Preta antes de ser emprestado ao São Paulo, em 2019, onde permaneceu por sete temporadas.

— Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos. Voltar ao Santos me fez lembrar bastante da época da base, de quando tudo começou. É uma sensação diferente poder viver esse momento agora, em um clube que está se reconstruindo, e fazer parte desse processo com mais maturidade e experiência — declarou.

Atualmente, o elenco santista conta com 34 jogadores, sendo 12 formados nas categorias de base do clube. Igor Vinícius também destacou a importância da principal liderança do grupo, Neymar, no dia a dia da equipe.

— O Neymar é um cara sensacional. Além do talento que todo mundo conhece, ele tem uma presença muito positiva no ambiente. É leve, brinca, motiva todo mundo, e isso contagia o grupo. Ter alguém como ele por perto eleva o nível, e é muito visível a diferença no clube desde que ele retornou — finalizou.