Veja o calendário e análise dos adversários do Fluminense na Libertadores 2026

O Fluminense já sabe o caminho que terá na fase de grupos da Libertadores 2026. Cabeça de chave, o Tricolor caiu no Grupo C e enfrentará Bolívar, da Bolívia, Deportivo La Guaira, da Venezuela, e Independiente Rivadavia, da Argentina. A trajetória, que começa no início de abril, será marcada não apenas pelos adversários, mas também por uma sequência intensa de jogos e desafios logísticos ao longo do continente.

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Antes da estreia, o time de Luis Zubeldía ainda terá compromissos importantes no Brasil. Após enfrentar o Atlético-MG (21/03), o Fluminense encara o Corinthians (01/04) e o Coritiba (05/04), depois da Data Fifa, dando início ao ritmo de maratona antes de viajar para a Venezuela para iniciar sua campanha continental.

Deportivo La Guaira

A estreia será fora de casa, entre os dias 7 e 9 de abril, contra o Deportivo La Guaira, em Caracas. Fundado em 2012, o clube venezuelano vive um momento sólido e chega invicto na temporada 2026, ocupando a segunda posição do campeonato nacional. Com um modelo de jogo organizado e defesa consistente — melhor defesa da Venezuela com folga —, a equipe comandada por Héctor Bidoglio aposta em equilíbrio e jogos de placar curto. No elenco, nomes como o meia Juan Castellanos e o atacante Flabian Londoño se destacam. Apesar do bom momento do adversário, o histórico favorece o Fluminense: são sete vitórias em oito jogos contra clubes venezuelanos na Libertadores, embora este seja o primeiro confronto diante do La Guaira.

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Independiente Rivadavia

Na sequência, o Tricolor retorna ao Maracanã para enfrentar o Independiente Rivadavia, entre os dias 14 e 16 de abril, em meio a clássicos e compromissos nacionais, como o duelo contra o Flamengo (12/04) e a viagem para enfrentar o Santos (19/04). O time argentino é a grande novidade do grupo. Estreante na Libertadores, chega embalado após conquistar a Copa da Argentina de 2025 e lidera seu grupo no Campeonato Argentino em 2026, à frente de clubes tradicionais como River Plate e Rosario Central. Comandado por Alfredo Berti, o Rivadavia aposta em um time competitivo e tem no atacante Alex Arce sua principal referência ofensiva. Será o primeiro encontro entre as equipes na história.

Bolívar

O terceiro compromisso do Fluminense na competição reserva o maior desafio físico do grupo. Entre os dias 28 e 30 de abril, o time encara o Bolívar, em La Paz, na altitude de 3.650 metros. Tradicional na Libertadores e maior campeão boliviano, o clube é conhecido por sua força como mandante. O Estádio Hernando Siles costuma ser um fator decisivo, com alto aproveitamento da equipe contra brasileiros. Comandado por Flavio Robatto, o Bolívar chega competitivo, com base da seleção boliviana e nomes como o meia Robson Matheus e o atacante Dorny Romero. Historicamente, o Flu tem pouca experiência contra bolivianos, mas carrega a vivência recente de ter enfrentado o The Strongest na campanha do título de 2023.

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A sequência da fase de grupos mantém o alto nível de exigência logística. Em maio, o Fluminense volta à Argentina para enfrentar o Rivadavia (5 a 7/05), encara compromissos pelo Brasileirão e Copa do Brasil, e recebe o Bolívar no Maracanã (19 a 21/05), antes de fechar sua participação contra o La Guaira, em casa (26 a 28/05).

Ao todo, o Tricolor terá uma maratona intensa até a parada para a Copa do Mundo, com viagens longas, jogos decisivos e pouco tempo de recuperação entre as partidas. O grupo, embora não conte com campeões continentais, reúne diferentes tipos de desafios: altitude, adversários em ascensão e deslocamentos pelo continente.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez em sua história. O clube participou das edições de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora retorna em 2026. Campeão em 2023, o Tricolor pode atingir a marca de 100 jogos na competição caso avance até as quartas de final desta edição.

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O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

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