Cruzeiro e Palmeiras empatam por 2 a 2, na Arena Independência, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20 (Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 23:31 • Belo Horizonte (MG)

Na noite desta quinta-feira (20), o Cruzeiro e Palmeiras empataram por 2 a 2 o jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os destaques da partida foram o goleiro palmeirense Deivid, que defendeu dois pênaltis, e Tevis e Henrique Silva, autores de dois golaços para o Cruzeiro.

Primeiro tempo

O Palmeiras começou muito bem a partida. Até os 30 minutos, o Verdão pressionou a saída de bola do Cruzeiro, conseguindo certo domínio. No entanto, no minuto seguinte, Jhosefer chutou a bola que bateu no braço do Benedetti. A jogada foi analisada pelo VAR, e o pênalti marcado.

O goleiro Deivid pegou a cobrança de Gui Meira, que foi invalidada, pois o goleiro palmeirense avançou a linha na hora da batida. O juiz mandou repetir e o mesmo aconteceu: Gui Meira bateu no canto baixo esquerdo, e Deivid impediu que a bola entrasse no gol.

Aos 44 minutos, Tevis levdois na marcação, cortou para o meio e bateu cruzado, na bochecha da rede, abrindo o placar para a Raposa.

Segundo Tempo

O Verdão voltou ligado. Logo no primeiro minuto, empatou a partida, com o gol contra do zagueiro Janderson, que empurrou para o fundo da rede, após o goleiro Otávio espalmar para o meio da área.

A partida seguiu lá e cá, e com 13 minutos, Henrique Silva aproveitou a rebatida a defesa, dominou na entrada da área, deixou quicar e soltou a bomba no canto direito, colocando o Cabuloso novamente à frente no marcador.

Na reta final, o Palmeiras se lançou a frente em busca do empate, e no último minuto do jogo, Gilberto tentou cruzar, a bola desviou na zaga e entrou no gol.

E agora?

Palmeiras x Cruzeiro, na segunda-feira (dia 30), às 18h30m (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), farão o jogo de volta da final do Brasileirão Sub-20.

Cruzeiro e Palmeiras empatam por 2 a 2, na Arena Independência, no jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20 (Fotos Gustavo Martins / Cruzeiro)

CRUZEIRO 2 X 2 PALMEIRAS - BRASILEIRÃO SUB-20

FINAL (ida)

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 20 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília).

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

🥅 Gol: 44' Tevis; e 58' Henrique Silva (CRU); 46' Janderson (contra) e Gilberto (PAL), 93'.

🟨 Cartões amarelos: Ítalo Isaac (CRU); Gabriel Vareta e Benedetti (PAL).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Oliveira)

Otávio, Dorival (Nicolas), Janderson, Pedrão e Kauã Prates; Ítalo Isaac (Murilo Rhikman), Kaique Kenji, Jhosefer e Gui Meira (Henrique Silva); Xavier e Tevis (Rayan Lelis).

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan (Sorriso), Thalys, Luighi (Daniel) e Riquelme Fillipi (Edney).