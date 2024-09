(Foto: Reprodução/Internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite desta quinta-feira (20), Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20, na Arena Independência. Durante o primeiro tempo, o goleiro do Palmeiras Deivid pegou dois pênaltis cobrados por Gui Meira do Palmeiras.

Após as defesas, a torcida do Palmeiras foi a loucura com o Deivid nas redes sociais. Veja alguns comentários dos torcedores do Verdão no Bluesky:

Comentários

Palmeiras busca o terceiro título do Brasileirão Sub-20 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

CRUZEIRO X PALMEIRAS - BRASILEIRÃO SUB-20

FINAL (ida)

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 20 de setembro de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: SporTV



CRUZEIRO (Técnico: Fernando Oliveira)

Otávio, Dorival, Janderson, Pedrão, Kauã Prates, Ítalo Isaac, Kaique Kenji , Jhosefer, Gui Meira, Xavier e Tevis.

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan, Thalys, Luighi (Daniel) e Riquelme Fillipi.