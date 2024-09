Partida entre Palmeiras e Athletico-PR, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro

A CBF anunciou as datas dos confrontos finais do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Palmeiras e Cruzeiro. O jogo da ida será realizado no dia 20 de setembro, às 21h30, na Arena Independência, com mando de campo do Cruzeiro. A partida de volta está marcada para o dia 30 de setembro, às 18h30, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

O Verdão, que já conquistou o título em 2018 e 2022, busca o tricampeonato nesta edição. Sob o comando de Lucas Andrade, a equipe teve a melhor campanha da primeira fase e avançou para a final após eliminar Santos e Athletico-PR nas fases finais.

Por outro lado, o Cruzeiro, campeão em 2017, está em busca do segundo título. A equipe mineira se classificou para a segunda fase com a sexta melhor campanha, superou o Grêmio nas quartas de final e o Fortaleza na semifinal para chegar à decisão.

Na última edição, o Palmeiras terminou como vice-campeão, após perder para o Flamengo nos pênaltis.