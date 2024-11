Em jogo eletrizante, Cruzeiro vence o Criciúma pelo Brasileirão

Cruzeiro venceu o Criciúma por 2 a 1, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)







Escrito por Gabriel Guimarães e Cláudio Rabha • Publicada em 09/11/2024 - 21:03 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro venceu o Criciúma por 2 a 1, na noite deste sábado (9), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Cabuloso sobe para a sétima colocação, com 47 pontos, enquanto o Tigre permanece na 15 posição, com 37 pontos conquistados. O clube mineiro é o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.

Primeiro tempo

A primeira etapa começou muito truncada, com ambas as equipes disputando cada centímetro do gramado. No momento em que a Raposa conseguiu colocar a bola no chão e trocar passes no campo de ataque, o zero saiu do placar. Matheus Pereira recebeu a bola na ponta direita - perto da entrada da área - e cruzou para Kaio Jorge, que só desviou a bola na saída do goleiro, para fazer o primeiro gol do jogo, aos oito minutos. O Criciúma até criou algumas chances no primeiro tempo, mas foi o Cruzeiro que esteve mais perto de marcar o segundo gol da partida. Kaio Jorge recebeu dentro da área e bateu de primeira, por cima do gol; Gabriel Verón bateu rasteiro no pé da trave direita de Alisson; Kaio teve mais uma oportunidade, mas a bola explodiu na trave novamente. Mesmo tendo levado o 1 a 0 para o vestiário, o Cruzeiro ficou com um sentimento de que poderia ter sido mais.

Segundo tempo

A segunda etapa começou do jeito que terminou a primeira: com o Cruzeiro criando inúmeras chances de gol. Antes dos 5 minutos, Matheus Pereira recebeu um passe açucarado do lateral-esquerdo, Marlon, e finalizou rente a trave. Já aos 10, Verón e Pereira triangularam no meio-campo, e o ponta do Cabuloso finalizou rasteiro de fora da área, levando muito perigo ao goleiro Alisson. Depois de muita insistência, o Cruzeiro chegou ao segundo gol, em uma jogadaça, com a assinatura de Fernando Diniz. O Cabuloso veio trocando passes até a bola chegar nos pés de Matheus Pereira, que tocou de primeira para o Kaio Jorge deixar o Verón na cara do gol, que apenas deslocou o goleiro e mandou a gorduchinha para o fundo da rede. Aos 36 minutos, o Tigre descontou, com Alano. A jogada começou com o cruzamento de Bolasie, que obrigou Cássio a espalmar para o meio da área, e no rebote, Alano marcou o primeiro do Criciúma. O final de jogo só deu Criciúma, que obrigou o goleiro do Cruzeiro a fazer inúmeras defesas milagrosas, para garantir a vitória da Raposa.

O que vem por aí?

Com a Data Fifa, o Cabuloso ficará 11 dias sem jogar. O Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília). No mesmo dia, O Tigre recebe o Vitória, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 16h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 2 x 1 Criciúma

33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gol: Kaio Jorge (9'/1ºT), Verón (24'/2ºT) e Alano (36'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo, Trauco, Wilker Àngel, e Arthur Caíke, para o Criciúma; Lucas Silva, Matheus Pereira e Kaio Jorge, para o Cruzeiro;

Kaio Jorge e Matheus Pereira foram os destaques da vitória do Cruzeiro sobre o Criciúma por 2 a 1, no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Silva(Zé Ivaldo), Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira(Ramiro); Gabriel Verón(Barreal) e Kaio Jorge(Lautaro Díaz).

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Alisson; Claudinho(Marquinhos Gabriel), Rodrigo, Wilker Àngel, Trauco(Ronald Lopes); Barreto(Fellipe Mateus), Newton, Marcelo Hermes, Matheusinho(Pedro Rocha); Allano e Arthur Caíke(Bolasie).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Carlos Henrique Alves de Lima Filho;

