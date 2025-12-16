MP denuncia ex-presidente do Corinthians por uso do cartão do clube
Duílio Monteiro Alves presidiu o Timão entre 2021 e 2023
O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia a Duilio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, por apropriação indébita pelo uso de cartões corporativos do clube para fins pessoais durante sua gestão, que durou entre 2021 e 2023.
A informação foi noticiada pelo 'Uol' e confirmada pelo Lance!. O caso está sendo conduzido por promotor Cássio Conserino, que também investiga a atuação de Andrés Sanchez, denunciado pelo mesmo delito.
O Ministério Público aponta o valor de R$ 41,8 mil, com correção monetária e juros. O promotor pede uma indenização ao Corinthians por danos morais na quantia de R$ 31,3 mil. Assim como aconteceu na denúncia de Andrés Sanchez, também foram apontadas irregularidades nas ações de Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro do clube alvinegro, por omissão.
O órgão solicitou a adoção de uma série de medidas cautelares contra o ex-mandatário do Corinthians, entre elas o bloqueio de bens de Duílio, para assegurar eventual ressarcimento ao clube, a proibição de acesso às dependências do Corinthians e de contato com testemunhas, além da suspensão de qualquer função associativa, incluindo a participação no Conselho de Orientação (Cori).
O pedido também prevê a proibição de deixar o país sem autorização judicial, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos denunciados e a realização de uma auditoria externa independente nas despesas com cartões corporativos do clube entre 2021 e 2023.
Para o Ministério Público, o caso envolvendo o cartão corporativo fortalece os indícios de uma gestão temerária, com potencial dano à imagem do Corinthians e impacto negativo na credibilidade da administração junto aos associados.
O Lance! procurou um posicionamento do ex-presidente, mas ainda não obteve resposta até a divulgação da matéria.
