Ex-jogadora do Santos morre aos 43 anos após enfrentar câncer agressivo no útero
Clubes, Federação Paulista de Futebol e Marta lamentaram a morte da jogadora
O Santos comunicou neste domingo (14) o falecimento da ex-jogadora Suzana Agostini, vítima de um câncer agressivo no útero.
Nas redes sociais, ex-atletas chegaram a se mobilizar para pedir apoio e recursos financeiros destinados ao custeio do tratamento, já que a ex-atacante precisava ser internada.
Suzana é a quarta maior artilheira da história do Santos, com 78 gols marcados. Pelas Sereias da Vila, conquistou títulos de peso, como a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Ela integrou a geração mais vitoriosa da história do clube, atuando ao lado de Marta e Cristiane.
Nascida em Jaú, no interior de São Paulo, Suzana chegou ao Peixe em 2006, após passagem pelo Rio Preto. Ao longo da carreira, também defendeu Ponte Preta, América-SP e Avaí-Kindermann. A ex-atleta tinha 43 anos.
A maior jogadora da história do futebol feminino, Marta, também se solidarizou com a perda da ex-companheira de Sereias.
— “Descanse em paz, Suzana. Obrigada por toda sua dedicação ao futebol feminino e à causa animal também. Grande guerreira”, escreveu a Rainha em suas redes sociais.
O Realidade Jovem, último clube de Suzana antes da aposentadoria, também lamentou o falecimento e prestou homenagens.
A Federação Paulista de Futebol também manifestou condolências pelas redes sociais.
Confira a nota do Santos:
O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Suzana Agostini, multicampeã e ícone das Sereias da Vila.
Suzana marcou sua trajetória com dedicação, talento e conquistas inesquecíveis, ajudando a construir a história vitoriosa do futebol feminino santista. Dentro e fora de campo, deixou um legado de garra, profissionalismo e amor pelo esporte.
Neste momento de dor, o Clube se solidariza com familiares, amigos, e ex-companheiras de equipe.
Sua história estará para sempre registrada na memória do Santos FC. 🖤
