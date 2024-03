O início de temporada em 2024 tem sido positivo para o volante Erick. Titular absoluto do Athletico-PR, o jogador mostra nas estatísticas o motivo de ter a confiança do técnico Juan Carlos Osório. Ele é o terceiro que mais entrou em campo nessa primeira fase do ano, com nove partidas, em um total de 693 minutos. Além disso, possui 89% de passes certos por jogo, o terceiro do elenco com aproveitamento mais alto.