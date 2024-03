Rojas chegou ao Corinthians em julho do ano passado. Como o jogador estava livre no mercado após expirar o contrato com o Racing, da Argentina, o Timão arcou com 1,8 milhão de dólares entre luvas, comissão e salários do atleta. O paraguaio sofreu com lesões e não se firmou na equipe, tendo disputado 30 partidas, com três assistências e nenhum gol.