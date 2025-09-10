Elias comenta sequência positiva do Operário e projeta duelos decisivos na Série B

Com o sonho de chegar na parte de cima da tabela para brigar por uma vaga na primeira divisão em 2026, o Operário Ferroviário é um dos times com a melhor sequência recente da Série B. O time de Ponta Grossa não perde há quatro partidas - duas vitórias e duas derrotas - e conta com uma grande contribuição de seu goleiro Elias.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão e EA FC: entenda as negociações entre a liga e o jogo

O camisa 1 tem sido um dos principais jogadores do Operário na competição e vem de grandes atuações defendendo a meta do Fantasma, sendo peça fundamental na sequência positiva da equipe nas últimas rodadas da Série B.

– Esse é um momento de concentração total do grupo e união com nossa torcida na busca pelo objetivo maior que é subir na tabela. Aprimoramos o trabalho e o resultado é visto em campo. Confiamos no que tem sido feito nos treinamentos e mantemos o foco no próximo confronto, nos preparando com inteligência pra mais uma decisão – projeta Elias.

continua após a publicidade

A próxima missão do Operário é um confronto direto diante do Cuiabá, sexto colocado e três pontos na frente, no Hermano Krüger, no domingo, e caso consiga uma vitória e confirme a boa sequência, o Fantasma pode pegar o elevador para subir na tabela e entrar de vez na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

– Nossa sequência recente é boa, mas o Brasileirão é um campeonato difícil e trabalhamos intensamente pela a nossa evolução na competição. Precisamos manter isso e entender que sempre haverá espaço pra correções que vão nos deixar ainda mais fortes e competitivos – finaliza Elias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte